【團體保險】滙豐保險推「企業精英團體人壽保障優惠」 優惠期內每名受保僱員首年可享十萬元保障

▲ 滙豐保險香港行政總裁文德華（左）及滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍

滙豐保險推出「企業精英團體人壽保障優惠」，適用於所有滙豐商業客戶，藉此加強對香港中小企的支援，協助他們建立更積極投入的團隊，把握經濟復蘇的機遇。根據滙豐調查，30%香港企業表示未來12個月會專注於挽留及增聘人才，而40%受訪者認為員工福利是人才管理不可或缺的一環，與工資（42%）和升遷機會（41%）的重要性相若。

10月7日至11月5日期間，滙豐商業客戶申請「滙豐保險全方位僱員福利」人壽保險計劃，可享首年每名受保僱員10萬元的免費團體人壽保障。僱員除了獲取多一重保障，更可登入一站式數碼平台，試用多元化功能，包括查詢保障餘額、電子理賠、電子醫療卡、搜尋醫生／診所，並可以於網上商店以優惠價錢購買過百家合作商戶的健康產品及服務。

滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，中小企業重拾增長，對香港整體經濟復蘇尤關重要，「滙豐保險全方位僱員福利」自推出以來，方案的數碼平台已錄得超過2.8萬名用戶。

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