【網絡攻擊】美國擬立法規定企業披露贖金支付情況　需在48小時內進行通報

▲ 美國擬立法規定企業披露勒索軟件贖金支付情況，並在支付贖金48小時內進行通報。

疫情下，黑客勒索軟件攻擊行為愈漸猖獗。早前美國不少大型企業遭勒索軟件攻擊，並為多個行業帶來影響。最近有外媒報道，美國擬立法規定企業披露勒索軟件贖金支付情況，並在支付贖金48小時內進行通報。

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美國參議員Elizabeth Warren表示，近年勒索軟件攻擊數目不斷增加，政府卻缺乏追蹤網絡犯罪分子的關鍵數據。為阻止勒索軟件攻擊事件發生，Elizabeth Warren提出設立一項法案，規定企業需向美國國土安全部（DHS）披露贖金支付情況，包括提供黑客要求支付的金額、支付贖金的貨幣類型、以及關於攻擊者的訊息等。

她表示，立法目的是要取得更多關於勒索軟件攻擊的訊息，從而了解網絡犯罪分子行為，方便日後進行追捕，防止有更多企業或其他組織面臨威脅。

今年之內，美國曾發生多次大型勒索軟件攻擊事件。早前美國燃油管道系統Colonial Pipeline遭受勒索軟件攻擊，因管線癱瘓而直接影響美國境內汽油供應，後來該公司更支付了數百萬美元贖金。

責任編輯：李寶如