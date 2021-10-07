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【北部都會區】施政報告「遠水難救近火」勢利好地產股、恒地升7%　一文看清券商評價

股市 16:29 2021/10/07

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施政報告在公營房屋規劃有長遠目標，但短線未能解決目前高樓價問題

《施政報告2021》花大幅篇評論房屋及土地政策，並提出在元朗、北區內組「北部都會區」，佔地約300平方公里，以保證本港中長線房地供應。券商一致認為，施政報告在公營房屋規劃有長遠目標，但短線未能解決目前高樓價問題，相信本港地產股會有一輪反彈。恒基兆業 （00012） 周四股價最多升9%，收市升逾7%，報32.65元。新地 （00016） 、新世界 （00017） 都升逾2%。

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北部都會區供250萬人居住、林鄭：媲美維港，交通、職位、住宅規劃如何講？可見【下一頁】

高盛

高盛認為，按照政府在公營房屋的規劃，公營房屋比例將會持續上升，中長線公私營房屋佔比，將由目前約六四比，變為七三比，而政府如何執行有關房屋政策將是關鍵，維持2022及2023年本港住宅樓價升5%及3%的預測，預期短線地產股價會上升。

高盛稱，今年來樓市相當暢旺，預期年底前或會出現溫和調整，維持全年樓價升幅5%的預測，樓市成交則會從年初的高位逐步回落，而港股回調亦會對財富效應造成負面影響，對樓市也會構成壓力。

花旗

花旗指，施政報告語調「中性」，沒有大驚喜，預期地產股價短線上揚，但維持樓價於明年6月前調整7%至10%預測。花旗偏好零售收租股，因政策風險相對較低，而且具有中港通關的潛在利好因素。

摩根大通

摩根大通指，施政報告未有地產商放在「焦點」，而且房屋供應沒有預期般多，加上短線壓抑樓價升勢的措施缺乏，相信消除了困擾地產股的不明朗因素，預期地產股價上升，但建議投資者趁此機會換馬至商業房地產股，如太古地產 （01972） 及領展 （00823） ，發展商股則看好本港住宅收入佔比較低的長實 （01113）

摩根士丹利

大摩表示，施政報告的中長線規劃未有改變該行對未來5年本港樓市的預測，而短線缺乏為樓市降溫的措施及增加供應的辦法，變相利好本港地產股。大摩稱，目前發展商股的股價較每股資產淨值（NAV）折讓約58%，股息率平均約5.3厘，若股價回落將提供吸引的入市機會。

瑞銀

本港短線樓價供應不足問題持續，未來5年只有約三分一公營房屋將會推出市場，加上大規模的農地轉換乏細節，因此施政報告對發展商股屬「輕微向好」。

大華繼顯

本港樓市短線仍存在供不應求局面，維持對地產股「與市場同步」評級，首選新地 （00016） 及新世界 （00017）

交銀國際

施政報告側重於解決長遠土地需要，並將著眼點放在低至中收入階層，希望未來十年能有充裕的公營房屋供應，但暫時來看，幾乎未有方案解決短線私營房屋的問題，相信中產房屋短缺問題在未來數年會更明顯，看好恒地 （00012） 及新世界。

銀河聯昌證券

即使部分農地轉換後會納入興建公營房屋及基建，但農地轉換的淨利潤率可高達20%至30%，看好擁有大量農地土儲的新地及恒地 （00012）

相關文章：【地產股】政府倡建「北部都會區」　恒地最多新界土儲現升6%

相關文章：【大行報告】滙證將恒地連升兩級至「買入」　大摩看好恒地及新世界未來60日股價表現 

＊林鄭發展新界北利好哪些股份？【按此】

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？？豐劉紹文教揀新舊經濟股 

 

港股 大行報告 傳統經濟股 長實集團（01113） 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 新世界發展（00017） 樓價 農地 地產
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