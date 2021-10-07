【供應鏈危機】英國雀巢受司機短缺影響　恐聖誕檔期部份朱古力不能上架

▲ （法新社圖片）

英國大型貨車司機短缺，其他零售商的供應鏈也出現問題。有外媒報道指，英國雀巢在今年聖誕檔期，部份朱古力銷售或受影響。

據BBC報道，生產朱古力Quality Street 和 Lion bar的雀巢（Nestle），受英國大型貨車司機短缺影響，其供應鏈或會在今年聖誕檔期遇到挑戰。

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Nestle行政總裁Mark Schneider表示，目前正努力解決問題，確保在今年冬季貨架上，有以上產品出售。當被問及能否保證今年聖誕有Quality Street上架，他僅回覆：「我們努力工作中。」

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另一方面，企業須面臨環境和可持續發展的需要。Nestle旗下有多個品牌，而作為最全球大的乳製品生產商，與數以萬計的農民合作，養有數百萬隻牛，產生大量碳排放。

Schneider在下月的氣候峰會前，已在英國推出非乳製品、植物性牛奶等，多項新品以進一步控制和減少其溫室氣體排放。並同時努力開發新飼料，以減低每升牛奶所產生的碳排放。

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責任編輯：馬意文