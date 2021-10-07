【電動車商機】 通用汽車預計2030前收入倍增　力谷電動車業務　目標超越Tesla

▲ 通用汽車（General Motors）期望於2030年前可將收入翻倍。（法新社圖片）

汽車廠商紛紛把重心轉移至電動車，通用汽車（General Motors）亦不例外。該企期望於2030年前可將收入翻倍，在推出電動車、數碼化服務的同時，同時繼續著力提升燃油車的利潤。

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據外電報道，通用汽車於2030年前，年度收入將會增長至2800億美元，同時成為美國電動車的市場領導。該企財務總監Paul Jacobson預期，稅前利潤率將會升至12至14%，換言之稅前利潤將會高達將390億美元。

通用汽車又估計，來自電動車銷售的收入將會由2023年的每年100億美元，升至2030年的900億美元。同時，通用汽車亦藉自動駕駛汽車服務公司 Cruise 發展相關市場，並預計該公司到 2030 年的年收入應達到 500 億美元。上週，Cruise 在加洲已獲得接載乘客的許可證，但它目前仍未能對乘客收費。該企估計，連同Cruise自動駕駛汽車服務等新業務，在2030年將會貢獻約800億美元的收入。

想超越Tesla 還差很遠？

通用汽車甚至期望，企業定位可以由汽車製造商，轉變成創新平台供應者。Mary Barra表示有信心通用汽車可以建立有利可圖的、利潤率更高的軟件服務，並利用電動汽車吸引新客戶。儘管通用汽車目標是超越Tesla，但目前兩間企業的市值相距甚遠，反映投資者未能確信它們的實力能否匹敵。

另一方面，雖然通用汽車對於電動車市場有極大野心，但其管理層一直非常審慎，沒有完全做出 2035 年停止生產燃油車的承諾，僅稱一切取決於市場需求和政府政策。與此同時，該企仍在著力提升燃油車的利潤，例如雪佛蘭大型SUV等。

該企曾透露，希望到了2035年將會只生產電動車。通用汽車主席Mark Reuss表示，計劃的進度取決於工廠的靈活性。行政總裁Mary Barra 補充，將會把全部勞動力過度至生產電動車，因管理層均認為工廠及員工是企業的資產，當電動車初創需要投放大額資金興建廠房時，該企已可利用原有有廠房及員工。

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責任編輯：葉泳珊