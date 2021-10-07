  • 31°C
香港時間 : 20211007日 (四) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車商機】 通用汽車預計2030前收入倍增　力谷電動車業務　目標超越Tesla

商業 12:05 2021/10/07

分享：

通用汽車（General Motors）期望於2030年前可將收入翻倍。（法新社圖片）

汽車廠商紛紛把重心轉移至電動車，通用汽車（General Motors）亦不例外。該企期望於2030年前可將收入翻倍，在推出電動車、數碼化服務的同時，同時繼續著力提升燃油車的利潤。

【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和

據外電報道，通用汽車於2030年前，年度收入將會增長至2800億美元，同時成為美國電動車的市場領導。該企財務總監Paul Jacobson預期，稅前利潤率將會升至12至14%，換言之稅前利潤將會高達將390億美元。

通用汽車又估計，來自電動車銷售的收入將會由2023年的每年100億美元，升至2030年的900億美元。同時，通用汽車亦藉自動駕駛汽車服務公司 Cruise 發展相關市場，並預計該公司到 2030 年的年收入應達到 500 億美元。上週，Cruise 在加洲已獲得接載乘客的許可證，但它目前仍未能對乘客收費。該企估計，連同Cruise自動駕駛汽車服務等新業務，在2030年將會貢獻約800億美元的收入。

想超越Tesla　還差很遠？

通用汽車甚至期望，企業定位可以由汽車製造商，轉變成創新平台供應者。Mary Barra表示有信心通用汽車可以建立有利可圖的、利潤率更高的軟件服務，並利用電動汽車吸引新客戶。儘管通用汽車目標是超越Tesla，但目前兩間企業的市值相距甚遠，反映投資者未能確信它們的實力能否匹敵。

另一方面，雖然通用汽車對於電動車市場有極大野心，但其管理層一直非常審慎，沒有完全做出 2035 年停止生產燃油車的承諾，僅稱一切取決於市場需求和政府政策。與此同時，該企仍在著力提升燃油車的利潤，例如雪佛蘭大型SUV等。

該企曾透露，希望到了2035年將會只生產電動車。通用汽車主席Mark Reuss表示，計劃的進度取決於工廠的靈活性。行政總裁Mary Barra 補充，將會把全部勞動力過度至生產電動車，因管理層均認為工廠及員工是企業的資產，當電動車初創需要投放大額資金興建廠房時，該企已可利用原有有廠房及員工。

【英國經濟】Amazon英國新店不售賣食品　聚焦及銷售暢銷商品

【施政報告2021】科技園設「大灣區創科快線」　港初創促港府參考國內政策　簡化審批流程助初創吸資金

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【電動車】中國電動車製造商大舉進軍歐洲　看好市場未飽和冀分一杯羹？
2021/09/30
【電動車】中國電動車製造商大舉進軍歐洲　看好市場未飽和冀分一杯羹？
【電動車】福特於美國設大型電動車廠房　斥約890億發展電動車業務
2021/09/28
【電動車】福特於美國設大型電動車廠房　斥約890億發展電動車業務
【電動車】電動車普及影響員工生計　調查：日本汽車零部件相關職位料減8.4萬個
2021/09/09
【電動車】電動車普及影響員工生計　調查：日本汽車零部件相關職位料減8.4萬個
【電動車】先後在Tesla、Apple任職　Doug Field望重塑互聯汽車行業
2021/09/08
【電動車】先後在Tesla、Apple任職　Doug Field望重塑互聯汽車行業

你可能感興趣

【電動車】中國電動車製造商大舉進軍歐洲　看好市場未飽和冀分一杯羹？
17:00 2021/09/30
【電動車】中國電動車製造商大舉進軍歐洲　看好市場未飽和冀分一杯羹？
【電動車】福特於美國設大型電動車廠房　斥約890億發展電動車業務
12:00 2021/09/28
【電動車】福特於美國設大型電動車廠房　斥約890億發展電動車業務
【電動車】電動車普及影響員工生計　調查：日本汽車零部件相關職位料減8.4萬個
16:15 2021/09/09
【電動車】電動車普及影響員工生計　調查：日本汽車零部件相關職位料減8.4萬個
Tesla 電動車 汽車 自動駕駛 政府政策 美國 軟件

上一篇文章

【供應鏈危機】英國雀巢受司機短缺影響　恐聖誕檔期部份朱古力不能上架

下一篇文章

【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援
【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【施政報告2021】缺支援展覽業從業員　業界：很多已轉行　恐現「斷層」危機
【施政報告2021】缺支援展覽業從業員　業界：很多已轉行　恐現「斷層」危機
【施政報告2021】政府「商業數據通」平台降中小企業資金流挑戰　業界冀銀行加快審批流程
【施政報告2021】政府「商業數據通」平台降中小企業資金流挑戰　業界冀銀行加快審批流程
【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁
【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁
【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和
【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和