▲ 【華置私有化】甘比陳凱韻19億元私有化全面接手 劉鑾鴻大劉胞妹成要約對象、劉鳴煒去年棄股

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華人置業 （00127） 、大股東劉鑾雄和「甘比」陳凱韻近月大手沽售中國恒大 （03333） 後停牌。華置周三（6日）公布私有化計劃，甘比陳凱韻擬以每股4元私有化華置，涉資最多19億元。華置私有化對象不止是獨立股東，也包括「大劉」胞弟妹劉鑾鴻、劉玉珍以及甘比陳凱韻母親。

另一方面，劉鑾雄長子劉鳴煒於去年6月，已將當時所持24.97%華置股份，轉讓給陳凱韻所生的3名同父異母弟弟妹妹。若私有化成功，劉鳴煒和大劉另一妹妹劉玉慧將會辭任非執行董事。

換言之，劉鑾雄不足5年間完成華置架構重組，權益全交予陳凱韻和3名子女劉秀樺﹑劉仲學及劉秀兒。

▲ 華置私有化建議中，陳凱韻以外的股東都受計劃受限，包括「細劉」劉鑾鴻

「甘比」陳凱韻擬每股4元私有化華人置業，甘比聲明、股價變化可見【下一頁】

華置重組早於2017年開始，當時劉鑾雄以「健康狀況極為不穩」為由，將所有持股予劉鳴煒和陳凱韻，分別涉及華置24.97%和50.02%。劉鑾雄不再直接持股，而陳凱韻一直是作為未成年子女信託人持股。

陳凱韻於2017年出任華置執行董事，今年2月接任胞姊陳詩韻，出任華置行政總裁。劉鳴煒則保留非執行主席一職至今。

是次私有化行動中，除陳凱韻以未成年子女信託人的身份作為私有化要約人，所有親屬都受私有化計劃規限。

陳凱韻、劉鑾雄家人合共持股6854萬股或3.6%。當中持股最多的是利福國際 （01212） 大股東劉鑾鴻，持股達5000萬股或2.62%，以私有化價4元計，持股值2億元；其次是由陳凱韻母親鍾小娟，持有1174萬股或0.62%。劉玉珍就持股0.36%。

劉鳴煒全數轉讓華置股權予甘比3子女，報道可見【下一頁】

「大劉」不止全面交華置予甘比 早年曾送The One

華置至去年底資產淨值約287億元，至6月底資產淨值約248億元。華置預告，若全面出售中國恒大持股，預期今年已變現虧損將達104億元。

華置私有化不單展示劉鑾雄把旗艦上市公司交予太太，他過去也多次轉贈物業予陳凱韻，較為人所知的包括尖沙咀The ONE。2015年，華置以50.2億元出售物業予劉鑾雄，劉鑾雄再於2017年轉贈給陳凱韻。

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編輯：麥德銘