【ET午市精點】港股大幅反彈 科指跑贏 新經濟股蓄勢待發（附Time Code）

港股今早承接高開逾300點，恒生指數開報24339點，其後升幅擴大至逾600點，大市重上24500點水平。中午恒指收報24543點，升576點或2.4%；科指跑贏大市，中午收報6117點，升4.2%。華置 （00127） 獲提私有化，復牌後升超過三成；譚仔國際 （02217） 首掛開3元，較招股價低近一成。北水明天回歸，港股走勢能否繼續向好，獨立股評人「股領袖」（Tony）於《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3076224/

Time code

00：10 - 港股市況速報

00：48 - 恒指大幅反彈 可繼續向好？

04：43 - 本地地產股強勢 大摩薦恒地 （00012） 及新世界 （00017）

07：39 - 華置獲提私有化 小股東怎部署？

11：17 - 新經濟股反彈 股神拍檔芒格曾持8成阿里巴巴美股

15：00 - 股票推介：藥明生物 （02269）

18：05 - 港股早市速報

*重溫今早《ET開市直擊》李卓穎Vivian為你分析港股、美股形勢及買賣策略*【按此】