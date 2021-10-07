【新加坡疫情】確診數再創新高 採購口服抗新冠藥

新加坡新冠肺炎疫情持續嚴峻，當地單日新增3,577宗新冠肺炎確診，再創單日新高紀錄。新加坡新冠確診個案已連續兩日突破3,000宗，至今累積逾11萬宗感染個案。此外，新加坡當局與默沙東藥廠（Merck，又譯作默克）簽訂採購合約，購買口服抗新冠藥物「molnupiravir 」。

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新加坡衛生部（MOH） 周四（6日）宣布，單日新增3,577宗新冠肺炎感染個案，連續兩日突破3,000宗，再創單日新高。當中3,562宗屬本地個案、包括2,932宗屬社區傳播及630宗為外勞宿舍感染；另有15宗輸入個案。截至周三，新加坡錄得超過11萬宗確診。

當地單日再添3人死亡，累計確診死亡人數達133人。新增死亡個案全為女性，年齡介乎68至102歲，死者未有接種新冠疫苗，有各種潛在的健康問題。

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MOH指正監察8個活躍感染群組，未發現新增其他感染群組。其中MWS Christalite Methodist Home群組增23人染疫，群組累計76宗確診個案。

此外，默沙東藥廠周三（6日）宣布與新加坡政府簽署採購口服抗新冠藥物「molnupiravir」合約，當藥物獲授權使用後，將向新加坡供應藥物molnupiravir作治療用途。

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責任編輯：郭麗明