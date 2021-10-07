  • 31°C
香港時間 : 20211007日 (四) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新加坡疫情】確診數再創新高 採購口服抗新冠藥

環球社會熱點 13:46 2021/10/07

分享：

新加坡新冠肺炎疫情持續嚴峻，當地單日新增3,577宗新冠肺炎確診，再創單日新高紀錄。新加坡新冠確診個案已連續兩日突破3,000宗，至今累積逾11萬宗感染個案。此外，新加坡當局與默沙東藥廠（Merck，又譯作默克）簽訂採購合約，購買口服抗新冠藥物「molnupiravir 」。

增近3500宗確診創新高 老人院暫停探訪 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH） 周四（6日）宣布，單日新增3,577宗新冠肺炎感染個案，連續兩日突破3,000宗，再創單日新高。當中3,562宗屬本地個案、包括2,932宗屬社區傳播及630宗為外勞宿舍感染；另有15宗輸入個案。截至周三，新加坡錄得超過11萬宗確診。

當地單日再添3人死亡，累計確診死亡人數達133人。新增死亡個案全為女性，年齡介乎68至102歲，死者未有接種新冠疫苗，有各種潛在的健康問題。

新加坡通過防止外來干預法 容許政府控制網絡內容 【下一頁】

MOH指正監察8個活躍感染群組，未發現新增其他感染群組。其中MWS Christalite Methodist Home群組增23人染疫，群組累計76宗確診個案。

此外，默沙東藥廠周三（6日）宣布與新加坡政府簽署採購口服抗新冠藥物「molnupiravir」合約，當藥物獲授權使用後，將向新加坡供應藥物molnupiravir作治療用途。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

英國缺貨車司機運送 農場被迫棄數萬公升牛奶
今日
英國缺貨車司機運送 農場被迫棄數萬公升牛奶
共和黨提議暫延債務上限 避免美國陷違約危機
今日
共和黨提議暫延債務上限 避免美國陷違約危機
【輝瑞疫苗】兩外國研究：接種兩個月後 免疫保護漸降
今日
【輝瑞疫苗】兩外國研究：接種兩個月後 免疫保護漸降
約翰遜擬提高最低工資 時薪料升至近100港元
2021/10/06
約翰遜擬提高最低工資 時薪料升至近100港元
【諾貝爾獎】美德學者獲化學獎 表揚於不對稱有機催化貢獻
2021/10/06
【諾貝爾獎】美德學者獲化學獎 表揚於不對稱有機催化貢獻

你可能感興趣

英國缺貨車司機運送 農場被迫棄數萬公升牛奶
今日 11:34
英國缺貨車司機運送 農場被迫棄數萬公升牛奶
共和黨提議暫延債務上限 避免美國陷違約危機
今日 13:19
共和黨提議暫延債務上限 避免美國陷違約危機
【輝瑞疫苗】兩外國研究：接種兩個月後 免疫保護漸降
今日 10:49
【輝瑞疫苗】兩外國研究：接種兩個月後 免疫保護漸降
疫情 治療 傳染病 新加坡 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月07日 時間14:00）

下一篇文章

巴基斯坦5.9級地震 大量房屋倒塌釀多死
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新加坡疫情】增近3500宗確診創新高 老人院暫停探訪
【新加坡疫情】增近3500宗確診創新高 老人院暫停探訪
全球護照排行榜香港躋身20強 亞洲兩國並列榜首
全球護照排行榜香港躋身20強 亞洲兩國並列榜首
約翰遜擬提高最低工資 時薪料升至近100港元
約翰遜擬提高最低工資 時薪料升至近100港元
【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多
【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多
新型冠狀肺炎全球疫情（10月07日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月07日 時間14:00）
英國電動車銷量急升 燃料危機帶動銷情
英國電動車銷量急升 燃料危機帶動銷情