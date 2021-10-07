英國缺貨車司機運送 農場被迫棄數萬公升牛奶

英國因為貨車司機人手不足，導致多個行業供應鏈出問題並蒙受損失。英格蘭中部有農場表示，因貨車司機短缺，過去兩個月已被迫傾倒4萬公升牛奶。亦有農夫選擇另覓出路，與小公司合作，避免浪費。

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不願透露姓名的農夫指出，被迫放棄自己的農務成果時心如刀割，情緒十分低落。他表示因為沒有貨車前來收貨，自8月疹起已4度傾倒牛奶。農夫更透露，過去45年間只有兩三次因為惡劣天氣才選擇放棄成果。

其他農夫則轉向與小公司合作，提供緊急牛奶服務，讓有關公司以低價洽購牛奶，並運送至其他賣場，避免浪費牛奶。

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38歲農夫Rob Hunthatch不旦半價出售牛奶，更把牛奶凝結成固體，盡力不傾倒牛奶。他表示，過去兩個月間協助柴郡（Cheshire）挽救26萬公升的牛奶，但仍有多達8萬公升牛奶被迫放棄。

Hunthatch相信當地的情況只是冰山一角，英國實際情況或更嚴重。而且冬天即將來臨，貨車返來農場速率降低，Hunthatch估計牛奶浪費的情況屆時將更為嚴重。

英國乳製業農民協會主席阿爾維斯（Peter Alvis）相信，暫時被迫傾倒牛奶的事件仍屬少數。他同時認為全球供應鏈問題不會在新冠肺炎疫情後成功解決，而貨車司機缺人問題確實造成極大影響。

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責任編輯：吳漢培