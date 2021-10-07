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美國兩黨同意暫延債限至12月 避免美國違約（第二版）

環球社會熱點 22:51 2021/10/07

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美國國會本月18日須就提高聯邦政府債務上限達成協議，否則美國將面臨債務違約。參議院共和黨領袖麥康奈爾提議，暫時豁免國債上限至12月，避免美國違約。參議院民主黨領袖舒默周四表示，參議院兩黨已就協議達成共識，期望即日通過方案。

（第二版更新民主黨接受臨時協議）

舒默（Chuck Schumer）周四（7日）早上表示，民主、共和兩黨於參議院已達成協議，暫時豁免國債上限至12月。

拜登批共和黨阻撓 美國或兩周內面臨債務違約 【下一頁】

麥康奈爾（Mitch McConnell）周三（6日）提議，短期暫停美國債務上限。他在Twitter上發表聲明，表示為避免美國受近期民主黨製造的危機影響，共和黨將允許民主黨用正常程序，以固定美元金額通過緊急債務限額延期直至12月。

麥康奈爾指，提議可解決民主黨時間緊迫的藉口，並給政府足夠時間通過獨立的債務限額立法。

麥康奈爾重申，若民主黨領袖希望在10月限期前解決債務上限問題，共和黨將協助民主黨加快和解方案，提高借貸上限。

美眾議院月底再表決基建方案 佩洛西：一定通過 【下一頁】

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）周三稍後時間回應，指出麥康奈爾尚未提出正式方案，目前得悉內容很少，但麥康奈爾的提議似乎更加繁複。普薩基強調債務上限一事原本可以在短期內完結，不需要不斷往後推遲，延後只會增加額外風險。

責任編輯：李俊儀

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