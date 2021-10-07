共和黨提議暫延債務上限 避免美國陷違約危機

美國國會需於本月18日提高聯邦政府債務上限，否則美國將面臨債務違約。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾提議，暫時豁免國債上限至12月，避免美國違約。麥康奈爾亦表示，共和黨將允許民主黨人用正常程序通過延期方案。

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麥康奈爾（Mitch McConnell）周三（6日）提議，短期暫停美國債務上限。他在社交平台Twitter上發表聲明，表示為避免美國受近期民主黨製造的危機影響，共和黨將允許民主黨用正常程序，以固定美元金額通過緊急債務限額延期直至12月。麥康奈爾指，提議可解決民主黨時間緊迫的藉口，並給政府足夠時間通過獨立的債務限額立法。

麥康奈爾重申，若民主黨領袖希望在10月限期前解決債務上限問題，共和黨將協助民主黨加快和解方案，提高借貸上限。目前尚未清楚眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），或參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）對麥康奈爾提議態度。

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白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）周三稍後時間回應，指出麥康奈爾尚未提出正式方案，目前得悉內容很少，但麥康奈爾的提議似乎更加繁複。普薩基強調債務上限一事原本可以在短期內完結，不需要不斷往後推遲，延後只會增加額外風險。

責任編輯：李俊儀