城市化與ETF投資「大趨勢」

隨著城市急速發展，城市化和人口持續增長對地球資源造成壓力，同時，亦在智慧城市科技方面創造投資選項。承上兩期有關「大趨勢投資」文章，今期我們主要探討城市化加速所帶來的影響，以及未來城市發展所產生的投資新選項。

全球城市化趨勢

城市化加速的現象可從以下數據反映。早於1900年，約16%的全球人口生活在城市地區 ；在2018年，此比例已上升至55% 。急速城市化在亞洲國家尤其明顯，以中國為例，城市化率在過去數十年一直持續上升，從2000年的36%上升至2011年的約51%，然後進一步上升至2020年的63.9% 。

為了應對前所未有的城市化步伐，各國需要支付巨額基礎設施投資，以支援新的城市居民。麥肯錫全球研究院估計，在2030年前，全球每年投資於基礎設施的資金規模需要達到3.3萬億美元 ，以達到當前的經濟增長預測。若欠缺這筆資金，基礎設施缺口可能會拖累經濟增長，並為不斷擴張的城市化帶來問題，例如高昂的交通成本、不穩定的電力供應、有限度的寬頻網路連接等；其中有限度的寬頻網路連接更有機會阻礙數碼經濟發展。

智慧城市及5G

儘管各種科技突破一直改變社會，例如電信及電子商務等，但全球各國基礎建設數碼化的發展普遍滯後 。發展基礎建設數碼化，或稱「智能化」，是城市管理者的當務之急，智能化發展不但能提升公眾安全，亦令覆蓋更廣泛的公共服務，惠及民眾。

智慧城市是一個不斷演變的概念。根據經濟合作暨發展組織 的定義，智慧城市是指「能有效利用數碼化科技來促進市民福祉，並提供更高效、可持續和具有包容性的城市服務和環境的措施或舉措，而這些措施或舉措需要多方合作、各利益相關者參與以達成」。簡而言之，智慧城市利用數碼創新來提高城市服務的效率。

物聯網、大數據、區塊鏈等新興智慧城市科技正改變未來城市的面貌，5G作為智慧城市發展的關鍵因素，若與其他科技結合，或可用於應對急速城市化的挑戰。

此外，隨著城市化增長引致資訊流增長，城市人對數據傳輸的需求正在提升。5G能提供高速傳送，平均速度為每秒 10 GB ，有助緩解大量數據傳輸的負荷。同時，5G可廣泛應用於智能電錶、智能水道蓋等多種智能終端，形成物聯網系統，為城市管理者提供即時數據，提升管理效率。

據估計，從現在至2028年全球5G市場的規模將以複合年增長率49.8%擴展，在2028年將達到805 億美元 。預計中國將繼續領先5G投資，佔全球5G資本支出近三分之一 。

5G及智慧城市持續發展可為投資者帶來投資的選項。隨著市場對智慧城市相關概念的投資漸趨重視，香港交易所買賣基金（ETF）的主題式產品亦更趨豐富，目前相關主題包括5G通信、雲計算、智能駕駛及顛覆性醫療保健科技等。與其他投資一樣，買賣ETF 涉及風險且無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，應先深入了解ETF及其相關投資風險。如欲了解更多，歡迎瀏覽香港交易所網頁。