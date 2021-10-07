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【輝瑞疫苗】兩外國研究：接種兩個月後 免疫保護漸降

環球社會熱點 10:49 2021/10/07

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不少國家憂慮新冠肺炎疫苗功效隨時間下降，相繼開始打加強劑。兩項刊登在學術期刊的外國真實世界的研究指出，輝瑞疫苗的功效在接種兩個月後便開始消減，提醒完成接種者亦需要做好防疫。

【輝瑞疫苗】美研究指打兩劑 有效率半年跌至47% 【下一頁】

兩項研究均刊登在《新英倫醫學雜誌》（ New England Journal of Medicine）。以色列的研究發現，4,800位完成接種輝瑞疫苗的護理人員中，多數人的抗體水平在完成接種後急速下跌，特別是男性﹑65歲或以上及免疫力較差者。

研究人員同時指出，參與者體內的中和抗體水平與疫苗對抗感染能力有關連，惟研究只探討抗體水平。研究亦提及，疫苗對新冠康復者﹑擁有自然抗體的接種者提供更佳保護效用。

【輝瑞疫苗】接種7個月後抗體消失 美研究：支持打加強劑 【下一頁】

卡塔爾的研究則顯示，輝瑞疫苗的保護能力於接種次劑後達成最高，隨後便會逐漸下滑。完成接種後4個月，保護功效會急速降低，數月間便可能只剩下約20%。不過，研究指疫苗在防止重症及死亡的效用仍有超過90%。

研究人員認為保護能力下跌可能與行為有關。他們提出，完成接種者較未打針人士更高機率有社交活動，防疫措施亦可能較低機會嚴格執行。

因此，研究人員指行為構成真實世界中疫苗效用驟減的成因。研究亦表明，疫苗提供的保護作用可能在未來數月減退，卡塔爾可能面臨新一輪的疫情。

卡塔爾與以色列為全球接種率較高的國家，兩國主要接種疫苗均是輝瑞疫苗。

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責任編輯：吳漢培 

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