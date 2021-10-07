▲ 【大行報告】滙證將恒地連升兩級至「買入」 大摩看好恒地及新世界未來60日股價表現

施政報告給出本港長線房屋規劃，但解決短線私營房屋的問題著墨不多，本港地產股周四普遍反彈。券商認為，政府表明未來十年供應要加快，並致力在北區內組「北部都會區」，意味農地轉換將加快，看好恒基地產 （00012） 及新世界發展 （00017） 兩大地產股。

恒地擁最多新界土儲【下一頁】

滙證把恒地評級由「減持」，連升兩級至「買入」，目標價36.4元。

摩根士丹利指，恒地股價於未來60日有八成機會跑贏大市，因施政報告減低投資者對過度供應或短線住宅樓價見頂的憂慮，同時加快農地轉換對恒地屬利好，公司擁有4500萬平方呎農地，以恒地目前每股資產淨值（NAV）折讓53%及股息率6厘來看，相當吸引。大摩予恒地目標價39元，評級「與市場同步」。

大摩同時稱，新世界於未來60日亦有八成機會跑贏大市，新世界擁有約1600萬平方呎農地，股息率亦達6厘。大摩予新世界目標價41元，評級「與市場同步」。

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