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【汽車股】內媒指十一期間新能源車帶動車市消費　小鵬汽車升逾4%、理想汽車升逾3%

股市 10:17 2021/10/07

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內媒指十一期間新能源車帶動車市消費

據內媒報道指，內地十一國慶期間，多地均有舉辦車展及汽車銷售網點，新能源汽車尤其受歡迎，帶動車市消費繼續呈現上揚態勢。

內地國慶假高速公路排隊4小時充電，三大新勢力如何回應？【下一頁】

多隻汽車股今日開市向上，當中小鵬汽車 （09868） 升4.1%，報141.4元；理想汽車 （02015） 升3.5%，報107.1元；長城汽車 （02333） 升2.7%，報28.3元；廣汽集團 （02238） 升1.5%，報6.88元；比亞迪 （01211） 升1.6%，報243.6元。

據央視報道指，以中國（天津）國際汽車展覽會為例，國慶期間這一車展合共吸引63.3萬人次觀眾入場，而在980台展車中，新能源車的佔比超過15%，達145台，不少小型、微型電動汽車進入市場。

報道引述中國貿促會汽車行業分會有關負責人指，今年以來中央及各地方政府紛紛加大政策支持力度，出台包括新能源汽車下鄉等政策，購買新能源汽車成為越來越多人的選擇，加上十一期間車展，進一步帶熱國內車市消費。

相關文章：【電動車】比亞迪9月新能源車銷量升2.6倍至7.1萬輛　整體汽車銷量升九成

【芯片短缺】內媒：芯片短缺令內地車市旺季「無車可賣」　汽車銷售優惠力度減弱

記者：梁安琪

港股 小鵬汽車－W（09868） 汽車 新能源 國慶 銷售 汽車股 展覽 長城汽車（02333） 廣汽集團（02238）

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