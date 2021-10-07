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【地產股】政府倡建「北部都會區」料農地轉換加快　恒地最多新界土儲曾彈9%

股市 12:27 2021/10/07

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施政報告提出在元朗、北區內組「北部都會區」，佔地面積約300平方公里，提供92.6萬個住宅、65萬個職位。手握大量新界農地的四大發展商今日股價飈升，當中擁有最多新界土儲的恒地 （00012） 曾彈逾9%，高見33.3元，中午收報32.45元，升6.4%；新地 （00016） 升3.2%，中午報102.8元；新世界 （00017） 升2.5%，中午報34.45元；長實 （01113） 升1.9%，中午報45.8元。

四大發展商農地土儲

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恒地於中期業績報告指出，其新界土地儲備已擴展至約4460萬平方呎，為本港擁有最多新界土地之發展商。集團於粉嶺北及古洞北新發展區內，現有138萬平方呎土地，其中粉嶺北有三幅土地共約有逾60萬平方呎土地可符合原址換地之條件，其餘則估計會被政府以現金補償方式，收回作公共用途。

政府預期未來十年房屋總供應量可達40萬至50萬伙，10至15年內則可達56.5至68.6萬伙，但施政報告對解決短線私營房屋的問題著墨不多，料未礙短期樓價發展。

相關文章：【施政報告2021】交銀國際：政府幾乎無方案解決短線私營房屋的問題　「北部都會區」規劃料利好兩大地產股

【施政報告2021】新地：積極配合政府供應土地決心 為儘快解決香港市民住房問題出一分力

【施政報告2021】新世界：積極配合政府推展「北部都會區發展」　透過公私營合作模式讓基層盡快上樓

【施政報告2021】北部都會區供250萬人居住、林鄭：媲美維港　中國建築跑贏地產股（附交通、職位、住宅規劃）

*同場加映*【ET開市直擊】譚仔上市追、揸、沽 油股亮麗仍可追？（附Time code） 

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？？豐劉紹文教揀新舊經濟股 

 

港股 新世界發展（00017） 長實集團（01113） 新鴻基地產（00016） 恒基地產（00012） 樓價 農地 北區 施政報告
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