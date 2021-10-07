【地產股】政府倡建「北部都會區」料農地轉換加快　恒地最多新界土儲全日升7%四大發展商最佳

施政報告提出在元朗、北區內組「北部都會區」，佔地面積約300平方公里，提供92.6萬個住宅、65萬個職位。手握大量新界農地的四大發展商今日股價飈升，當中擁有最多新界土儲的恒地 （00012） 曾彈逾9%，高見33.3元，全日收報32.65元，升7%，成交額4.4億元；新地 （00016） 曾升半成，高見104.7元，全日收報102元，升2.4%；新世界 （00017） 升3%，全日收報34.6元；長實 （01113） 升1.2%，收報45.5元。

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四大發展商農地土儲

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恒地於中期業績報告指出，其新界土地儲備已擴展至約4460萬平方呎，為本港擁有最多新界土地之發展商。集團於粉嶺北及古洞北新發展區內，現有138萬平方呎土地，其中粉嶺北有三幅土地共約有逾60萬平方呎土地可符合原址換地之條件，其餘則估計會被政府以現金補償方式，收回作公共用途。

政府預期未來十年房屋總供應量可達40萬至50萬伙，10至15年內則可達56.5至68.6萬伙，但施政報告對解決短線私營房屋的問題著墨不多，料未礙短期樓價發展。

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