【地產股】政府倡建「北部都會區」　恒地最多新界土儲現升6%

施政報告提出在元朗、北區內組「北部都會區」，佔地面積約300平方公里，提供92.6萬個住宅、65萬個職位。手握大量新界農地的四大發展商今日股價飈升，當中擁有最多新界土儲的恒地 （00012） 現升6.2%，報32.4元；新地 （00016） 現升3.6%，最新報103.2元；新世界 （00017） 現升2.5%，最新報34.45元；長實 （01113） 現升1.3%，最新報45.55元。

恒地於中期業績報告指出，其新界土地儲備已擴展至約4460萬平方呎，為本港擁有最多新界土地之發展商。集團於粉嶺北及古洞北新發展區內，現有138萬平方呎土地，其中粉嶺北有三幅土地共約有逾60萬平方呎土地可符合原址換地之條件，其餘則估計會被政府以現金補償方式，收回作公共用途。

政府預期未來十年房屋總供應量可達40萬至50萬伙，10至15年內則可達56.5至68.6萬伙，但施政報告對解決短線私營房屋的問題著墨不多，料未礙短期樓價發展。

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