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【譚仔上市】譚仔國際首掛低開一成　每手帳面暫蝕330元

新股IPO 09:26 2021/10/07

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大市反彈，恒指高開372點下，譚仔國際 （02217） 仍然潛水。譚仔國際今日掛牌，開市報3元，較定價3.33元低9.9%，一手（1000股）帳面暫錄虧損330元。近期市場氣氛欠理想下，譚仔昨日暗盤表現亦失色。當中，富途暗盤交易場中，譚仔國際收報3.14元，跌5.7%，已屬表現較好的暗盤交易場。譚仔國際在輝立、耀才暗盤都曾失守3元。

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譚仔國際上市　有貨者即沽還是守？【下一頁】

譚仔國際於香港公開發售部分共錄得7.8萬人認購，超額認購28.58倍；國際發售部分超額認購2.89倍。一手中籤率7.14%，抽15手（15000股）可穩獲一手。

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【譚仔上市】譚仔2217開舖未開夠？　主席：如果附近無譚仔，可以話畀我聽（附短片）

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港股 IPO 譚仔國際（02217）
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