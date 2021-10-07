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【譚仔上市】大市反彈譚仔國際首掛跌7.5%　每手帳面蝕250元

新股IPO 16:10 2021/10/07

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大市反彈，恒指全日上揚升超過700點，不過新股譚仔國際 （02217） 仍然潛水。譚仔國際今日掛牌，開市報3元，較定價3.33元低9.9%，一度曾跌一成，失守3元，低見2.98元，最終收報3.08元，跌7.5%，一手（1000股）帳面錄虧損250元，全日成交7.01億元。

近期市場氣氛欠理想下，譚仔昨日暗盤表現亦失色。當中，富途暗盤交易場中，譚仔國際收報3.14元，跌5.7%，已屬表現較好的暗盤交易場。譚仔國際在輝立、耀才暗盤都曾失守3元。

*譚仔國際2217上市潛水　有貨者睇實3元做防守、冇貨者又可否吸？【按此】*

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譚仔國際上市　有貨者即沽還是守？【下一頁】

譚仔國際於香港公開發售部分共錄得7.8萬人認購，超額認購28.58倍；國際發售部分超額認購2.89倍。一手中籤率7.14%，抽15手（15000股）可穩獲一手。

相關文章：【譚仔上市】譚仔2217上市了　譚仔主席告訴你要知的譚仔十件事

【譚仔上市】譚仔國際2217暗盤曾跌逾一成、失守3元　一手帳面最多虧損210元

【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）

【譚仔上市】譚仔2217開舖未開夠？　主席：如果附近無譚仔，可以話畀我聽（附短片）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具 

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？？滙豐劉紹文教揀新舊經濟股

港股 IPO 譚仔國際（02217）
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