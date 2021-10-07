【恒指夜期+ADR】阿里美股勁升1成　騰訊ADR升8%　夜期升207點（不斷更新）

宏觀憂慮緩和，投資界即趁機為最後一季跑數，美股繼續大升，夜期升207點，投資界在整體大市挾升後，再炒作個別低殘股，網易（09999）在港抽升8.6%後，ADR再較港高逾6%，嗶哩嗶哩（09626）在港升7%後，美股亦高港3%。

騰訊ADR愈升愈有，單日暫升8%，阿里美股升10%，不過，由於部份升幅在港股已顯示，即相當於港股再升3%至4%。

中概股炒作氣氛亦熾熱，騰訊音樂及愛奇藝暫升逾6%，拼多多升逾6%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 44.21 +2.3% 美團ADR 258.84 +3.2% 騰訊ADR 486.07 +3.1% 阿里巴巴美股 153.44 +4.2%

ATM勁升，科技股領漲大市，帶動恒生科技指數升5%，北水明日重啟，或有望繼續帶旺大市氣氛。恒指夜期早段升。

港股承接高開逾372點，其後升幅逐步擴大，尾市升逾700點，升至24700點水平，恒生指數收報24701點，升735點，成交1053億元。恒生科技指數升5.2%，報6172點。ATM領市，美團 （03690） 升逾9%；阿里巴巴 （09988） 升逾7%；騰訊 （00700） 升逾5%。地產股造好，恒地 （00012） 升7%。

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焦點新聞︰

【施政報告2021】任志剛：新願景對公共財政帶來挑戰 相信香港有足夠財力及財技

即市走勢︰

【21：57】夜期升207點

【21：57】夜期升25點

【18：58】恒指夜期升41點，報24661點，低水41點。

【16：10】恒生指數收報24701點，升735點，成交1053億元。恒生科技指數升5.2%，報6172點。ATM領市，美團 （03690） 升逾9%；阿里巴巴 （09988） 升逾7%；騰訊 （00700） 升逾5%。地產股造好，恒地 （00012） 升7%。

【16：00】恒生指數U盤前升764點，報24731點。

【15：47】美團 （03690） 尾市升一成，升穿250元水平，高見252元。

【15：31】施政報告「遠水難救近火」勢利好地產股、恒地升6% 一文看清券商評價

【15：23】恒指尾市升逾700點，報24675點升708點；科指升5%報6159點。

【15：20】ATMXJ造好，其中以美團 （03690） 表現最好，升逾9%觸250元；阿里巴巴 （09988） 升近7%；騰訊 （00700） 升近5%；小米 （01810） 升逾3%；京東 （09618） 升6%。

【15：00】車股造好，比亞迪 （01211） 升逾3%；吉利 （00175） 升2%；長汽 （02333） 升近半成；廣汽 （02338） 升近3%。

【14：46】港股午後曾升近700點，曾升691點高見24658點；科指升4.7%，報6143點。

【14：41】美團 （03690） 愈升愈有，最新升9%，觸250元，成交36.6億元。

【13：39】佳兆業 （01638） 逆市跌逾6%，低見1.86元。

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【13：30】恒生指數午後升600點，ATM領升，美團 （03690） 升逾8%；阿里巴巴 （09988） 升逾5%；騰訊 （00700） 升近4%。

【13：25】意馬國際 （00585） 午後跌逾14%，低見0.9元。意馬國際發盈警，預期截至今年度可能錄得虧損，去年度溢利約2.7億元。

【13：16】科技股午後續領市，其中美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾5%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 分別升逾3%。

【13：01】港股午後初段升約565點，報24530點；科指升4.3%，報6116點。

【12：00】恒生指數半日升576點，報24543點，成交575億元。恒生科技指數升4.3%，報6117點。科技、地產股造好，美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾5%；恒地 （00012） 升逾6%；華置 （00127） 復牌升逾31%。

【11：53】中國建築 （03311） 最新升一成，破頂高見8.24元，成交1.9億元。

【11：35】恒指中午收市前升約550點，報24516點；科指升4.2%，報6113點。

【11：25】中國建築 （03311） 升幅擴大至9%，破頂高見8.19元。

【11：02】堡獅龍 （00592） 升兩成，破頂高見1.24元，成交5221.8萬元。

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【10：59】阿里巴巴 （09988） 最新升逾6%，高見146.1元。

【10：57】大市升幅擴大至近600點，報24549點，升582點；科指升4.6%，報6134點。

【10：54】美團 （03690） 最新升7.3%，報245.6元，成交20億元。

【10：50】兗煤澳大利亞 （03668） 乾升15%。中國據報在非正式禁止進口澳洲煤炭近1年後，已允許卸載小量的澳洲燃煤，以應對國內因缺煤而限電的影響。

【10：47】美團 （03690） 升幅擴大至近7%，高見244.4元。科指升幅擴大至4%，報6107點。

【10：44】恒地 （00012） 最新升近7%；新世界 （00017） 升近3%。

【大行報告】滙證將恒地連升兩級至「買入」 大摩看好恒地及新世界未來60日股價表現

【10：40】敏華 （01999） 逆市跌逾2%，破底低見9.71元。大和將敏華評級由跑贏大市降至跑輸大市，目標價由15元下調至10元。

【10：37】港股維持約500點升幅，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 跌逾4%，低見5.365元。

【10：27】啤酒股上揚，潤啤 （00291） 升逾5%；百威亞太 （01876） 升近4%；青啤 （00168） 升逾2%。

【10：27】滙豐再升逾2% 美十年債息高位徘徊、瑞銀升評級至買入料重啟回購

【10：23】阿里巴巴 （09988） 升幅擴至5%；美團 （03690） 亦升逾5%，單計兩股已貢獻大市200點。

【10：17】內媒指十一期間新能源車帶動車市消費 小鵬汽車升逾4%、理想汽車升逾3%

【10：15】科技股造好，網易 （09999） 升逾9%；快手 （01024） 升逾7%；嗶哩嗶哩 （09626） 升近4%。

【10：06】政府倡建「北部都會區」 恒地最多新界土儲現升6%

【09：59】東岳 （00189） 逆市跌半成，低見18.96元，成交6196萬元。

【09：58】恒大汽車 （00708） 升近一成，高見3.62元。

【09：55】中石油 （00857） 回吐幅度擴大至逾4%，低見3.95元；中海油 （00883） 跌逾3%；中石化 （00386） 跌0.7%。

【09：53】ATMX造好，阿里巴巴 （09988） 續升逾4%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾3%；美團 （03690） 升近6%。

【智能手機】小米中東歐5G手機市佔率達42% 拋離第二位蘋果約15.8個百分點、股價升近3%

【09：50】區塊鏈概念股續升，火幣科技 （01611） 升逾3%；歐科雲鏈 （01499） 升逾9%；雄岸科技 （01647） 升8%；美圖公司 （01357） 升3%。

【09：47】電力股逆市向下，潤電 （00836） 、龍源電力 （00916） 跌3%；中國電力 （02380） 跌逾1%。

【09：45】中國建築 （03311） 再升半成，破頂高見8.13元。

【09：40】恒地 （00012） 升幅擴大至5%，高見32.4元；新地 （00016） 、新世界 （00017） 升逾3%；信置 （00083） 升逾2%；長實 （01113） 升1%。

【09：39】網易 （09999） 升逾9%，高見139.9元。

【09：34】港股開市後升幅擴大至500點，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾4%。

【09：30】地產股上升，恒地 （00012） 升3%；新地 （00016） 升近2%；新世界 （00017） 、信置 （00083） 升逾1%；長實 （01113） 升0.1%。

【09：28】順風清潔能源 （01165） 復牌高開21.3%。順風清潔能源公布以約4.2億元人民幣出售從事太陽能業務的河北三龍及尚義縣順能全部股權予第三方、上海上市的中國核能電力，料虧損約6900萬元人民幣。

【09：21】恒生指數開報24339點，升372點。恒生科技指數升2.1%，報5987點。華置 （00127） 復牌高開近28%；阿里巴巴 （09988） 升近3%；中石油 （00857） 跌逾2%；譚仔國際 （02217） 首掛開3元，較招股價低近一成。

【華置127】「甘比」陳凱韻提每股4元私有化華人置業、較NAV折讓69% 冀予小股東套現良機（第二版）

【譚仔上市】譚仔國際首掛低開一成 每手帳面暫蝕330元

【09：13】期指開報24220點，升263點或1.1%。

【09：07】報道指，美國高級官員表示，美國總統拜登計畫年底前與中國國家主席習近平舉行視頻會議。

【09：01】昨日急瀉的華夏文化科技 （01566） 今早開市前停牌。

【08：54】譚仔國際 （02217） 今日掛牌，以下限3.33元定價，昨暗盤失守招股價。當中，富途暗盤交易場中，譚仔國際收報3.14元，跌5.7%，一手帳面暫錄虧損190元。

【譚仔上市】譚仔國際2217暗盤曾跌逾一成、失守3元 一手帳面最多虧損210元

【譚仔上市】譚仔2217上市了 譚仔主席告訴你要知的譚仔十件事

【08：53】恒指黑期升約237點，報24167點；道指期貨升107點，報34524點。

【08：42】美國國務卿︰希望中國負責任處理恒大債務危機

【07：45】港股ADR收報24176點，升210點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報43.15元，較港收市價高0.7元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報452.43元，較港收市價高6.03元或1.4%。

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【07：30】能源價格飆升加劇通脹壓力，歐盟承諾採取行動應對能源緊張問題，加上美國小非農就業數字勝預期，參議院共和黨領袖麥康奈爾表示將允許緊急債務上限延長至12月，消息帶動美股拗腰倒升。道指收市升102點，報34416點；標指升17點，報4363點；納指升68點，報14501點。

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【開市9點半】巴菲特拍檔芒格單季增持逾8成 阿里巴巴美股較港升2%

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責任編輯︰梁浩碩