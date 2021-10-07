【能源危機】美考慮釋出戰略石油儲備+俄暗示穩定能源市場　油價回落近2%、中石油跌逾2%

▲ 【能源危機】美考慮釋出戰略石油儲備+俄暗示穩定能源市場 油價回落近2%

油價回落，美國原油庫存出乎意料地持續增加、美國考慮釋出戰略石油儲備，再加上俄羅斯暗示準備好穩定能源市場，紐約期油收報77.43美元，跌1.5美元或1.9%。布蘭特期油收報81.08美元，跌1.48美元或1.8%。中石油 （00857） 逆市回吐，低開2.2%，開報4.05元；中海油 （00883） 低開1.6%，開報9.02元。中石化 （00386） 平開報4.04元。

美國能源資訊局公布，美國上周原油庫存意外增加234.6萬桶，相對市場預期減少41.8萬桶。

另外，有報導指美國能源部長Jennifer Granholm表示提高了從戰略石油儲備中釋出原油的可能性，並表示「正在討論所有可用的工具」，亦不排除實施原油出口禁令。

至於俄羅斯總統普丁表示，準備好幫助穩定全球能源市場，並可能在今年向歐洲出口創紀錄數量的天然氣，亦導致油價下跌。

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責任編輯︰梁浩碩