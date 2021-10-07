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【能源危機】美考慮釋出戰略石油儲備+俄暗示穩定能源市場　油價回落近2%、中石油跌逾2%

股市 09:27 2021/10/07

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【能源危機】美考慮釋出戰略石油儲備+俄暗示穩定能源市場　油價回落近2%

油價回落，美國原油庫存出乎意料地持續增加、美國考慮釋出戰略石油儲備，再加上俄羅斯暗示準備好穩定能源市場，紐約期油收報77.43美元，跌1.5美元或1.9%。布蘭特期油收報81.08美元，跌1.48美元或1.8%。中石油 （00857） 逆市回吐，低開2.2%，開報4.05元；中海油 （00883） 低開1.6%，開報9.02元。中石化 （00386） 平開報4.04元。

美國能源資訊局公布，美國上周原油庫存意外增加234.6萬桶，相對市場預期減少41.8萬桶。

另外，有報導指美國能源部長Jennifer Granholm表示提高了從戰略石油儲備中釋出原油的可能性，並表示「正在討論所有可用的工具」，亦不排除實施原油出口禁令。

至於俄羅斯總統普丁表示，準備好幫助穩定全球能源市場，並可能在今年向歐洲出口創紀錄數量的天然氣，亦導致油價下跌。

【能源危機】歐天然氣價格兩天漲60%後大跌 普京表態改變市場情緒

【能源危機】油價升2%布油觸83美元　英國天然氣價格升23%　大宗商品交易商被迫追加孖展按金

摩通：縱油價觸及130美元美債息達2.5% 市場也吃得消

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 傳統經濟股 能源危機 俄羅斯 美國 布蘭特期油 紐約期油
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