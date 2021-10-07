通用汽車計劃到2030年實現收入翻一番 達2800億美元

▲ 通用汽車目標是到2035年，成為一家純電動汽車制造商。（法新社資料圖片）

通用汽車計劃到2030年將其年收入翻一番，達到2800億美元。該公司正向純電動汽車過渡，並將其業務多元化，而不僅僅是銷售汽車和卡車。

通用汽車周三在投資者介紹會之前，宣布新的收入目標及12%至14%的預期營業利潤率。為期兩天的投資者會議將詳細說明該公司計劃如何通過傳統汽車業務、新軟件和以數據為中心的業務來實現這些目標。

公司發言人表示，收入目標是基於該公司近年來1400億美元的年收入滾動均值。通用汽車去年的收入接近1225億美元，與2019年相比下降10.8%，這主要是由於新冠疫情開始時的工廠關閉；該公司2020年的營業利潤率為7.9%。

此次投資者會議預計將提供一個明確的戰略，以說服投資者將通用汽車視為更像是一家類似於特斯拉(Tesla)的科技初創公司。特斯拉市值目前超過7500億美元，而通用汽車的市值僅為790億美元。

通用汽車首席執行官Mary Barra表示，該公司預計大部分收入增長將來自其新的和基於服務的業務，其傳統車輛及業務將適度增長。

「特別是在最初的日子，我們看到電動汽車的銷量正在增加，所以我們看到從電動汽車角度的巨大增長機會，然後是訂閱和服務。」她說。

到2025年，通用汽車將把在電動汽車和自動駕駛汽車上的支出增加到350億美元，其目標是到2035年成為一家純電動汽車制造商。

通用汽車表示計劃超越特斯拉，成為美國電動汽車的領軍者，但拒絕透露時間表。該公司曾表示，預計到2025年將在全球每年銷售100萬輛電動汽車。

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編輯：李勝君



