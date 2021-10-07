摩通：縱油價觸及130美元美債息達2.5% 市場也吃得消

▲ 摩根大通全球研究聯席主管Marko Kolanovic領導的策略師團隊，預計即使油價觸及130美元美債息達2.5%，市場也吃得消。（法新社資料圖片）

雖然全球股市在債券收益率和能源價格飈升下走低，但摩根大通全球研究聯席主管Marko Kolanovic領導的策略師，給出令人安心的預測：市場和經濟承受得起高得多的國債收益率和油價。

紐約期油已經突破每桶75美元，創下2014年以來高位。但策略師們指出，從2010年至2015年這段近期歷史來看，美國經濟和消費者在WTI原油價格平均達100美元下表現還不錯。事實上，他們的模型顯示，經通脹和消費者購買力等因素調整後，油價可能升至130或150美元而不會造成太大麻煩。

與此同時，他們表示，對美債息上升的擔憂過頭了。鑑於美國企業盈利能力及股票相對於債券的估值溢價，即便10年期美國國債收益率達到2.5%，即是比當前水平高約100個基點，美股也能消化。

「除非（美國10年期）收益率升至250至300個基點以上，否則我們預計股市不會廣泛下跌，而我們預計短期內收益率不會漲這麽多。」Kolanovic及其同事在周三客戶報告中寫道。「我們並不認為當前能源價格，會對經濟產生重大負面影響。」

Kolanovic建議投資者伴隨經濟從疫情中持續復甦買進風險資產。在華爾街警告聲四起的情況下，這種樂觀顯得格外突出。

「我們認為這是最後一波，也是新冠疫情的有效終結。」他寫道，並重申他更青睞經濟敏感型股票，而不是高估值的科技股和成長型股票。

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編輯：李勝君