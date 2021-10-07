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【能源危機】摩通：縱油價觸及130美元、美債息達2.5厘　市場也吃得消

股市 16:56 2021/10/07

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【國際油價】摩通：縱油價觸及130美元、美債息達2.5厘　市場也吃得消

全球股市在債券收益率和能源價格飈升下走低，紐約期油已經突破每桶75美元，創下2014年以來高位。摩根大通全球研究聯席主管Marko Kolanovic領導的策略師認為，市場和經濟承受得起高得多的國債收益率和油價，參考2010年至2015年這段近期歷史來看，美國經濟和消費者在紐約期油平均達100美元下表現還不錯。他們的模型顯示，經通脹和消費者購買力等因素調整後，油價可能升至130或150美元而不會造成太大麻煩。

＊油價ETF有哪些選擇？富昌李卓穎提三隻：【按此】（或點選↓Time code：01：01：45）＊

美國考慮釋出戰略石油儲備【下一頁】

摩通表示，市場對美債息上升過於擔憂，鑑於美國企業盈利能力及股票相對於債券的估值溢價，即便10年期美國國債收益率達到2.5厘，即是比當前水平高約100個基點，美股也能消化，建議投資者伴隨經濟從疫情中持續復甦買進風險資產。

「除非（美國10年期債券）收益率升至250至300個基點以上，否則預計股市不會廣泛下跌，而且短期內收益率不會漲這麽多。」

摩通指，不認為當前能源價格會對經濟產生重大負面影響，團隊更青睞於與經濟敏感度較高的股票，而不是高估值的科技股和成長型股票。

相關文章：【能源危機】油價升2%布油觸83美元　英國天然氣價格升23%　大宗商品交易商被迫追加孖展按金

相關文章：【國際油價】OPEC+維持增產協議　紐油創7年新高

相關文章：【國際油價】布蘭特期油迫80關　高盛：兩大原因料布油年底升至90美元

編輯：李勝君

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？？豐劉紹文教揀新舊經濟股

商品 國債 債券 疫情 美股 美國 通脹 紐約期油
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