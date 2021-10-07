【第四季部署】放鬆流動性預期高漲 國內基金備戰A股復市

「十一」假期前，中國公布經濟數據大多差過預期，加上限電限產進一步打擊經濟，市場憧憬第四季中央放水的呼聲甚高，有利刺激股市造好。銀華基金董事總經理李曉星表示，第四季內地經濟增長會面臨一些挑戰，但流動性可能會好轉。

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李曉星認為，在第四季經濟增速可能慢於上半年的情況下，一些行業和公司因為業績的低預期而導致股價下跌，而流動性的合理充裕對於估值可提供支撐，整體市場情緒將保持穩定。

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另外，南方基金副總經理、首席投資官史博也表示，市場有望繼續保持較高熱度，指數有一定的上行空間，主要基於國內經濟降溫趨勢明顯，故整體流動性有望維持寬裕；盡管局部板塊有高估，但A股整體估值處於中位數水平，港股估值處於偏低水平。

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針對限電情況，源樂晟資產分析認為，化工、建材、冶金等能耗較大的行業，是重點限制的對象，很多過去很廉價的商品在未來可能會有較大幅度的價格抬升。要緩解電力短缺，同時又不可能放鬆能耗指標的局面下，可能會有以下應對的措施：改變發電結構，從以煤電為主的結構，逐步增加「綠電」的權重佔比；提高節能環保技術，降低生產過程中的能源消耗。

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記者：林衛