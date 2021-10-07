【房住不炒】樓市辣招打擊入市信心 「金九銀十」旺季不再

據內地報道，今年的國慶長假期，中國樓市沒有迎來傳統的「金九銀十」旺季。其中，在連串樓市調控措施出台後，包括整頓「學區房」，北京市況滲淡。自7月份北京西城學區政策落地之後，所在區域的成交量大降了八、九成。原來一個月能夠有70、80套成交，現在有7、8套成交就已經不錯。

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據內地記者調研，目前北京部分二手房網上報價有所回落，而且即使如此，其報價也偏高，在實際買賣雙方討價還價時，往往都是賣家降價者居多，少的降二、三十萬元（人民幣，下同），多的降五、六十萬元，甚至百萬元。即使議價空間加大，但買家還是觀望的居多，導致成交量非常低。

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實際上，內地記者在近兩個多月調研中亦發現，北京學區房市場正迎來質的改變，且影響深遠，更扭轉了房價「只漲不跌」的預期。當地的地產代理表示，今年3月一位客戶買的一套42平方米的學區房，總價660萬元，現在同一套房子掛牌銷售，價格只能在630萬元左右，還不一定能最終成交。

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記者：林衛