【美債上限】拜登召集金融及企業界高層開會 強調債務違約風險

▲ 美國總統拜登召集金融及企業界高層開會，強調債務違約對美國經濟的潛在傷害。（法新社圖片）

美國國會繼續在債務上限問題上相持不下，總統拜登將於周三在白宮會見金融領域和企業界領導人，強調債務違約對美國經濟的潛在傷害。預計花旗的Jane Fraser、美國銀行的Brian Moynihan、摩根大通的Jamie Dimon和納斯達克公司的Adena Friedman等一眾首席執行官都將出席會議。

拜登倉促召集這次會議正值聯邦政府邁向其史上第一次潛在債務違約。據兩位知情人士透露，白宮周二下午才向部分公司發出參會邀請。知情人士稱，Dimon將通過視頻參會，預計不會提出任何立法建議。另一位知情人士透露，Moynihan也將通過視頻參會，他從未公開評論過圍繞債務上限的爭端。

白宮官員表示，拜登將強調推遲提高債務上限會使違約風險上升，進而導致房貸、車貸和信用卡利率上升。財政部長耶倫也將出席會議。她曾表示，美國避免債務違約的特別措施將在10月18日前後用盡。

美國國防部長奧斯丁指出，美國債務違約將削弱國家安全所依賴的經濟實力。

美國白宮經濟學家在一份報告中警告稱，若美國未能及時提高債務上限，將對美國家庭、企業和投資者產生長遠的負面影響，國債違約將造成毁滅性打擊。白宮經濟學家表示，美國經濟尚未從新冠疫情中完全恢復，國債違約可能引發比2008年金融危機更嚴重的崩潰，對全球金融市場造成衝擊，並導致全球信貸市場凍結和股市暴跌，聯邦政府將無法應對違約可能造成的經濟危機。

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編輯：李勝君



