【能源危機】歐天然氣價格兩天漲60%後大跌 普京表態改變市場情緒

▲ 歐天然氣最近幾日極度震盪，俄羅斯總統普京此前表示，該國準備好幫助穩定全球能源市場。（法新社資料圖片）

歐洲天然氣價格周三大幅震盪，兩天飈升60%後迅速下滑，俄羅斯總統普京此前表示，該國準備好幫助穩定全球能源市場。

荷蘭和英國的天然氣期貨下跌超過7%，此前由於市場愈來愈擔心歐洲地區能源短缺，期貨價格一度觸及紀錄新高。美國天然氣價格同樣下跌多達8.3%，一天前結算價創出了12年新高，凸顯了全球天然氣市場的波動性。原油期貨一併加速下滑。經歷一周幾乎毫無中斷的漲勢後，價格迅速回撤，凸顯出能源市場最近幾日的極度震盪，也引發了對全球各地通脹的擔憂。

「政客們在各地發表聲明，給市場帶來強烈的利多和利空因素。」ICIS分析師Tom Marzec-Manser表示。

一些歐洲官員表示，自俄羅斯的輸入量低於預期，是引發危機的主要原因。但是普京周三在莫斯科的一個能源會議上表示，俄羅斯天然氣工業公司今年將通過烏克蘭輸送比合約規模更多的天然氣。他表示，今年前九個月對歐洲的出口量已經逼近紀錄，如果維持這一勢頭，全年可能創出紀錄新高。

荷蘭近月天然氣合約曾跌7.3%，至107.5歐元/兆瓦時，早前一度大漲40%，前一天上漲20%。英國近月天然氣合約下跌7.4%，至272.76便士/撒姆，早前飈升39%。兩種合約比過去五年同期的均值仍然高出大約六倍。美國11月交割的天然氣期貨一度下跌8.3%。

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