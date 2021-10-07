  • 29°C
香港時間 : 20211007日 (四) 08:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】譚仔上市追、揸、沽 油股亮麗仍可追？（歡迎到本節目留言區交流）

股市 07:00 2021/10/07

分享：

港股恒生指數上日再失二萬四關，值得留意油股繼續造好。譚仔國際 （02217） 今日上市，散戶值得跟進嗎？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《ET開市直擊》為你跟進市況。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819 留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入HKET「財經台」

*重溫上日《ET開市直擊》唐牛為你分析市況：【按此】*

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊│今周嘉賓預告】施政報告出爐睇地產股 恒指24000守得住？ （10月4日-8日）
2021/10/06
【ET開市直擊│今周嘉賓預告】施政報告出爐睇地產股 恒指24000守得住？ （10月4日-8日）
【ET開市直擊】施政報告出爐 恒指能否守住24000？（附Time code）
2021/10/06
【ET開市直擊】施政報告出爐 恒指能否守住24000？（附Time code）
【ET開市直擊】施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？（附Time code）
2021/10/05
【ET開市直擊】施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？（附Time code）
【ET開市直擊】港股10月開局 現金＋股票　揀股點部署（附Time code）
2021/10/04
【ET開市直擊】港股10月開局 現金＋股票　揀股點部署（附Time code）
【ET開市直擊】黃國英（英Sir）今早首度登場 同你Live Chat
2021/09/30
【ET開市直擊】黃國英（英Sir）今早首度登場 同你Live Chat
譚仔國際（02217） 投資策略 指數 恒生指數 港股 股票

上一篇文章

【譚仔上市】譚仔2217上市了　譚仔主席告訴你要知的譚仔十件事

下一篇文章

【ET財經早點1分鐘】歐美兩大好消息力谷 道指即市低位彈562點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【施政報告2021】施政報告提5北部鐵路規劃、東鐵線加白石角站　港鐵倒升後復跌
【施政報告2021】施政報告提5北部鐵路規劃、東鐵線加白石角站　港鐵倒升後復跌
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格單季增持阿里巴巴8成　曾指壓制馬雲是對的
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格單季增持阿里巴巴8成　曾指壓制馬雲是對的
【施政報告2021】北部都會區供250萬人居住、林鄭：媲美維港　中國建築跑贏地產股（附交通、職位、住宅規劃）
【施政報告2021】北部都會區供250萬人居住、林鄭：媲美維港　中國建築跑贏地產股（附交通、職位、住宅規劃）
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股
【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【恒指夜期】夜期升140點　阿里美股騰訊ADR齊報捷（不斷更新）
【恒指夜期】夜期升140點　阿里美股騰訊ADR齊報捷（不斷更新）