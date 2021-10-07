【ET開市直擊】譚仔上市追、揸、沽 油股亮麗仍可追？（歡迎到本節目留言區交流） 股市 07:00 2021/10/07 分享： 港股恒生指數上日再失二萬四關，值得留意油股繼續造好。譚仔國際 （02217） 今日上市，散戶值得跟進嗎？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《ET開市直擊》為你跟進市況。 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819 留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入HKET「財經台」 *重溫上日《ET開市直擊》唐牛為你分析市況：【按此】* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊│今周嘉賓預告】施政報告出爐睇地產股 恒指24000守得住？ （10月4日-8日） 2021/10/06 【ET開市直擊│今周嘉賓預告】施政報告出爐睇地產股 恒指24000守得住？ （10月4日-8日） 【ET開市直擊】施政報告出爐 恒指能否守住24000？（附Time code） 2021/10/06 【ET開市直擊】施政報告出爐 恒指能否守住24000？（附Time code） 【ET開市直擊】施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？（附Time code） 2021/10/05 【ET開市直擊】施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？（附Time code） 【ET開市直擊】港股10月開局 現金＋股票 揀股點部署（附Time code） 2021/10/04 【ET開市直擊】港股10月開局 現金＋股票 揀股點部署（附Time code） 【ET開市直擊】黃國英（英Sir）今早首度登場 同你Live Chat 2021/09/30 【ET開市直擊】黃國英（英Sir）今早首度登場 同你Live Chat 譚仔國際（02217） 投資策略 指數 恒生指數 港股 股票