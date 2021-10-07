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【開市9點半】巴菲特拍檔芒格單季增持逾8成　阿里巴巴美股較港升2%

股市 06:45 2021/10/07

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（1）阿里巴巴 （09988） 第三季累跌逾35%，但吸引知名的價值投資者進場。股神巴菲特拍檔、巴郡副董事長查理芒格單季增持阿里巴巴逾8成，昨阿里美股逆市強勢，較港收市價升逾2%。

【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格單季增持阿里巴巴8成　曾指壓制馬雲是對的

（2）港人常吃的米線鋪，譚仔國際 （02217） 今早首掛，昨暗盤失利，一手要虧損210元。

【譚仔上市】譚仔國際2217暗盤曾跌逾一成、失守3元　一手帳面最多虧損210元 

（3）「甘比」陳凱韻以4元提每股4元私有化華人置業 （00127） ，甘比形容給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機。

【華置127】「甘比」陳凱韻提每股4元私有化華人置業、較NAV折讓69%　冀予小股東套現良機（第二版）

（4）「北部都會區」遠水不能救近火？

【施政報告2021】交銀國際：政府幾乎無方案解決短線私營房屋的問題　「北部都會區」規劃料利好兩大地產股

（5）施政報告金融政策一文看清，包括推動香港買賣人民幣計價證券、構建「商業數據通」等。

【施政報告2021】一文看清施政報告金融政策　研港股通增人民幣計價交易、設商業數據通　證監：成立工作小組

（6）港鐵  （00066） 表示感謝政府邀請，會研究以現時位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興建東鐵綫科學園╱白石角車站。

【施政報告2021】港鐵：應政府邀請研究興建東鐵綫科學園/白石角車站　提供更多住宅單位

（7）瑞銀預計，滙豐明年財務表現出現轉捩點，預測市盈率為7.9倍，比歐洲銀行低14%，如利率上升，估值更將異常吸引，又估計滙豐會重啟回購計劃。

【滙豐HSBC】滙豐逆市升3%　美十年債息創3個半月高、瑞銀升評級至買入

（8）小米 （01810） 在中東歐5G手機出貨量市佔率排行第一，佔有率達到42%，遠遠拋離第二位的蘋果（美：AAPL）。

【智能手機】小米中東歐5G手機市佔率達42%　拋離第二位蘋果約15.8個百分點

（9）摩根士丹利首席策略師Mike Wilson說，如散戶發現逢低買入（Buy the dip）不再起作用，他們將不會再在下一次逢低買入。

【美股動向】大摩首席策略師：散戶不再逢低買入　重申美股將調整10%至20%

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 ADR 東歐 瑞銀 白石角 譚仔國際（02217） 阿里巴巴－SW（09988） 巴菲特 陳凱韻 市盈率

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