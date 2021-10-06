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【施政報告2021】新地：積極配合政府供應土地決心 為儘快解決香港市民住房問題出一分力

宏觀解讀 22:37 2021/10/06

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【施政報告2021】新鴻基：積極配合政府供應土地的決心 為儘快解決香港市民住房問題出一分力

施政報告提出建設北部都會區，佔地面積約300平方公里，將建設國際創新科技中心，營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的都會景觀。提供92.6萬個住宅單位，可容納約250萬人居住，區內職位數目增至約65萬個。新地 （00016） 發言人表示，北部都會區，為規劃香港未來發展定下重要方向，集團會一如既往，積極配合政府持之以恒供應土地的決心，儘速興建切合市場需要的優質私人住宅，參與各項公私營合作計劃，為儘快解決香港市民住房問題出一分力。

新地薦6招加快土地及房屋供應，詳見【下一頁】

施政報告亦提出透過壓縮土地開發和建屋程序，興建更多公私營房屋單位，以及建議釋放新界祖堂地等政策釋放更多土地，新鴻基發言人贊掦，施政報告提出精簡土地開發程序、釋放不同土地以達致地盡其用等一系列措施，積極回應住房問題，令人鼓舞。

相關文章：【施政報告2021】林鄭月娥：北部都會區預算未計過　香港沒有做過一次土地開發是蝕本

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編輯：曾樂詩

港股 新鴻基地產（00016） 施政報告 土地供應 林鄭月娥

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