華潤萬象傳或成功競購 仲量聯行內地物管業務

房地產服務機構仲量聯行較早前洽售旗下內地物管業務，作價逾5億美元即39億元。市傳吸引多個買家洽購。外電引述知情人士透露，華潤系物管公司華潤萬象生活(01209)在競購仲量聯行在內地業務方面領先，壓倒融創服務（01516）和萬科（02202）等對手。消息指，審議正在進行中，仍可能被推遲甚至告吹，至今還未作最終決定。仲量聯行一位代表拒絕就傳聞置評。

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物管行業近期因發展商資金問題而出現多宗併購，包括碧桂園服務(06098)先後收購富力物業及彩生活(01778)旗下物管業務。較早前，華潤萬象曾被問及會否考慮參與收購同樣上放售恒大物業（06666）時，僅回應指公司並沒有得到正式的邀請，會關注這個事情。近日即傳出，內房合生創展(00754)即將收購恒大物業51%股權。

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