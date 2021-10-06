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【能源危機】普京稱將增加供應　歐洲能源價格處瘋狂狀態　全球股市齊震

股市 22:53 2021/10/06

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【能源危機】歐洲能源價格處瘋狂狀態　全球股市齊震

歐洲的天然氣飈升，已處於瘋狂狀態，並擾亂全球股市，對股市的影響力，亦似負油價時期，對港人所知，隨了是英國缺物資，貨車司機月薪可5萬元之外，歐洲能源危機已愈演愈烈。歐股一度跌逾2%，ICE英國天然氣價格，在歐洲早市一度飈升4成，高見407.82便士，午市時忽然轉跌，一度倒跌8.1%，報270便士。環球股市隨即回氣。俄羅斯總統普京宣布，增加歐洲天然氣供應。

在歐洲天然氣飈升之際，中國各地買煤炭，煤炭及天然氣供應緊張，北半球進入取暖季節，預計明日巴黎最低10度，布達佩斯最低7度，柏林最低5度。下周將更寒冷。需求恐進一步加強。能源價格飈升，亦恐破壞增長及引發通脹。歐洲一度股債雙殺，美債息升亦壓抑股市。

歐洲五國（西班牙、法國、捷克、希臘及羅馬尼亞）就能源價格發表聯合聲明，敦促歐盟對天然氣價格進行調查。歐洲國家呼籲採取共同方法，應對能源成本。歐盟能源事務負責人Kadri Simson承諾，將於年底前調整市場規則，防止價格的飈升遏制經濟復甦。

大摩預期歐洲能源危機於10月結束，因為俄羅斯正在補充庫存；俄羅斯天然氣企業維修季節通常在11月接近尾聲；俄羅斯天然氣工業股10月5日開始，對北溪2號的一段管道進行填充；油價飈升影響需求，增加庫存；歐洲天然氣庫存接近歷史平均值，意味有足夠庫存應對緊張情況。

俄羅斯則指出，歐洲天然氣價格飈升，因為經濟復甦、能源需求增加，以及天然氣庫存水平低。

歐洲央行行長拉加德指，通脹壓力是暫時的，不應該對供應短缺或能源價格上漲反應過度，因為貨幣政策不能直接產生影響。

BCS Global Markets分析師Ronald Smith指，天然氣價格飈升，似乎是因為挾升，預期本輪漲勢短暫，並預期有交易商會因而破產。

【能源危機】油價升2%布油觸83美元　英國天然氣價格升23%　大宗商品交易商被迫追加孖展按金

記者：譚志偉

欄名 : 簡單分析

港股 美股 能源危機 天然氣 ADR

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