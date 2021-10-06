【美股動向】大摩首席策略師：散戶不再逢低買入　重申美股將調整10%至20%

兩周前警告美股會暴跌20%的摩根士丹利首席策略師Mike Wilson，接受外媒訪問時指，市場正處於中期過渡周期（mid-cycle）的最後階段，隨著增長正在放緩，市場調整。

雖然標指已下滑至明年預測市盈率20倍，但Wilson認為會進一步下跌至18倍，加上企業利潤下降的可能性，難以證明股價處於創紀錄水平是合理的。Wilson指：「我們一直警告由科技股帶動，市場將調整10%至20%，我們認為盈利預測仍然太高。」

他又表示，散戶投資者一直非常有韌性，但如果最終他們發現逢低買入（Buy the dip）不再起作用，他們將不會再在下一次逢低買入，「這就是幾周前標指跌穿50天平均線時發生的情況」。

另外，Pimco跨資產投資組合經理Erin Browne指，目前市場低估了歐洲的能源危機，認為通脹風險開始滲透，將會影響企業第4季的利潤率，但她認為股票仍然吸引，看好商品和通脹相關股票將跑贏。

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編輯：區嘉俊