【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，當中用了不少篇幅提及建設宜居城市及碳中和。

碳中和：香港將力爭在2050年前達致碳中和，環境局將成立新的氣候變化與碳中和辦公室，加強統籌和推動深度減碳工作，並會成立專責的諮詢委員會提供意見，以及推動主要持份者包括青年人積極參與。環境局局長即將公布的《香港氣候行動藍圖2050》會定下更進取的減碳排放策略和措施，以邁向碳中和，並加強減碳中期目標，力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半。減碳工作必須針對這三方面，並以「淨零發電」、運輸界別零碳排放和廢物處理達致碳中和為最終目標。

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淨零發電：目標是在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少三至四成，以及住宅樓宇用電量減少兩至三成。我們希望在2035年或之前能達到以上目標的一半。

發展綠色運輸：積極推動各種電動及其他新能源公共交通工具和商用車的發展，包括與專營巴士公司合作試行以氫燃料電池驅動的巴士，以期在2025年確立更具體使用新能源交通工具的未來路向和時間表。

氣候變化：未來十五至二十年，政府將投放約2,400億元，推行各項減緩和適應氣候變化的措施。



責任編輯：梁巧恩