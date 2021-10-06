  • 29°C
香港時間 : 20211006日 (三) 23:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和

商業 22:01 2021/10/06

分享：

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，當中用了不少篇幅提及建設宜居城市及碳中和。

碳中和：香港將力爭在2050年前達致碳中和，環境局將成立新的氣候變化與碳中和辦公室，加強統籌和推動深度減碳工作，並會成立專責的諮詢委員會提供意見，以及推動主要持份者包括青年人積極參與。環境局局長即將公布的《香港氣候行動藍圖2050》會定下更進取的減碳排放策略和措施，以邁向碳中和，並加強減碳中期目標，力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半。減碳工作必須針對這三方面，並以「淨零發電」、運輸界別零碳排放和廢物處理達致碳中和為最終目標。

【施政報告2021】延長會展業資助計劃　最快明日再公布參展商資助　業界：盼惠及中小型展覽

【施政報告2021】缺支援展覽業從業員　業界：很多已轉行　恐現「斷層」危機

淨零發電：目標是在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少三至四成，以及住宅樓宇用電量減少兩至三成。我們希望在2035年或之前能達到以上目標的一半。

發展綠色運輸：積極推動各種電動及其他新能源公共交通工具和商用車的發展，包括與專營巴士公司合作試行以氫燃料電池驅動的巴士，以期在2025年確立更具體使用新能源交通工具的未來路向和時間表。

氣候變化：未來十五至二十年，政府將投放約2,400億元，推行各項減緩和適應氣候變化的措施。

責任編輯：梁巧恩

相關文章

【可持續時尚】港時裝設計師重視可持續發展議題　夥大企推環保時尚
2021/09/25
【可持續時尚】港時裝設計師重視可持續發展議題　夥大企推環保時尚
【ESG】沛然環保推ESG網上管理平台　為企業簡化數據處理流程
2021/09/30
【ESG】沛然環保推ESG網上管理平台　為企業簡化數據處理流程
【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急
2021/10/05
【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急
【航空業ESG】全球航空業加快對抗氣候變遷　望2050年前達到凈零碳排放
2021/10/05
【航空業ESG】全球航空業加快對抗氣候變遷　望2050年前達到凈零碳排放

你可能感興趣

【可持續時尚】港時裝設計師重視可持續發展議題　夥大企推環保時尚
12:44 2021/09/25
【可持續時尚】港時裝設計師重視可持續發展議題　夥大企推環保時尚
【ESG】沛然環保推ESG網上管理平台　為企業簡化數據處理流程
20:15 2021/09/30
【ESG】沛然環保推ESG網上管理平台　為企業簡化數據處理流程
【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急
14:27 2021/10/05
【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急
碳中和 新能源 運輸 交通 施政報告 林鄭月娥 環境局 氣候暖化 ESG

下一篇文章

【施政報告2021】科技園設「大灣區創科快線」　港初創促港府參考國內政策　簡化審批流程助初創吸資金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援
【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援
【離職潮】拒採取混合上班模式　太空探索公司藍色起源爆離職潮
【離職潮】拒採取混合上班模式　太空探索公司藍色起源爆離職潮
【施政報告2021】政府「商業數據通」平台降中小企業資金流挑戰　業界冀銀行加快審批流程
【施政報告2021】政府「商業數據通」平台降中小企業資金流挑戰　業界冀銀行加快審批流程
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁
【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁