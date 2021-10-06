華置獲「甘比」陳凱韻提出每股4元私有化 較停牌前溢價38%

停牌多日的本地地產商華人置業(00127)宣布，獲要約人暨該公司行政總裁陳凱韻(甘比)建議根據公司法第99條透過計劃方案，把華置私有化。私有化每股作價4元，較其停牌前的2.9元呈37.9%溢價。目前要約人和一致行動人士，合共持有78.59%華置股權，因此私有化最高應付現金代價總額為19.08億元。華置表示，不會提高私有化每股作價。完成私有化後，華置將回本港上市地位。華置將於明日(周四)復牌。

【大行點睇】內地公用股逆市強勢 瑞信看好5股 滙豐薦買10股及目標價一覽 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

華置表示，集團經營所在的營商環境充滿挑戰及不確定性。新冠疫情自去年初起一直持續，亦無跡象會於不久將來有顯著改善。疫情造成的社會及經濟影響異常重大且屬前所未有。根據疫情的最新發展，預期集團業務營運將繼續面臨挑戰及不確定性。華置認為，除牌將減少與維持本公司於聯交所上市及其公開上市地位相關的成本及管理資源。此外，集團業務若成為私人擁有，將可更靈活地制定及實行其長遠業務策略或尋求其他商機。

[第4季部署] 第4季 值得留意的10大港股 詳情請看【下一頁】

同場加映 【iM Cafe】施政報告沙塵滾滾 本地基建又有得諗？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機