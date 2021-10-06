【美股焦點】三大指數齊跌  高盛下調評級  航空股下跌

雖然美國「小非農」ADP私人企業職位在9月增加56.8萬個，勝市場預期。但市場對通脹和美債上限的憂慮拖累美股三大指數周三（6日）三大指數齊跌，道瓊斯工業平均指數跌260.26點及0.76%，報34,054.41點，標準普爾500指數跌37.13點及0.85%，報4,308.59點，納斯達克指數跌138.03點及0.96%，報14,295.8點。

高盛指出由於燃料價格上漲和近期需求放緩，下調多個美國航空股評級，拖累相關板塊下跌，捷藍航空（JBLU）跌 5.77%、美國航空集團（AAL）跌5.12%、聯合航空（UAL）跌3.16%、達美航空（DAL）跌3.02%。

瑞典和丹麥暫停對年輕人接種Moderna新冠疫苗，Moderna（MRNA）跌5.23%。

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責任編輯：黃苑筠