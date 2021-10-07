【科技女股神】任天堂周五出新機　卻遭Cathie Wood抛售大部分股票　

任天堂（NTDOY）將於周五 (8 日) 發售新機，但市場普遍不太看好。女股神Cathie Wood旗艦基金一直在拋售任天堂的股票。

根據方舟投資（Ark Invet）官網披露的交易記錄，Cathie Wood旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）自7月開始拋售任天堂的美國存託憑證，現時僅持有1500 股，價值約 8.2 萬美元。

與基金2月底持有超過470萬股相比，持有量大幅下降，當時任天堂在美國的股價達到了今年的價格峰值。該股今年迄今已下跌32%，最新股價為每股55.78美元。

任天堂在周五發售的Switch OLED，由於硬件上沒有明顯追步，例如是沒有4K 螢幕，讓一些粉絲感到失望，加上任天堂表示目前沒有任何計劃推出OLED以外的機型，這排除了硬件會在短期內改進的機會。

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責任編輯：黃苑筠