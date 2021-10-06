【華置127】「甘比」陳凱韻提每股4元私有化華人置業、較NAV折讓69%　冀予小股東套現良機（第二版）

▲ 【華置127】「甘比」陳凱韻提每股4元私有化華人置業、較NAV折讓69% 冀予小股東套現良機

華人置業 （00127） 獲「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻提私有化，每股作價4元，涉資約19.08億元，作價較停牌前的2.9元高37.9%，但較6月底時每股資產淨值的12.99元折讓約69.2%。華置透露，若今年盡沽在中國恒大 （03333） 持股，估計將蝕近105億元。華人置業明起復牌。

通告指，持有股份的一致行動人士持股78.59%，無利害關係的股東21.41%。

陳凱韻表示，目前地產及金融市場存在加息等諸多不明朗因素，令集團股價走向難以預測，投資者面對的風險甚高，因此決定按集團股份最後完整交易日收市價溢價約83.5%進行私有化，給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機，把所有風險轉移至本人身上，最終私有化是否落實交由小股東自行決定，自己將欣然接受。

華置承認私有化建議與近期減持恒大有關

華人置業提到，營商環境充滿挑戰及不確定性，疫情自去年初一直持續，亦無跡象會於不久將來有顯著改善。華人置業又稱，集團在恒大及佳兆業 （01638） 擁有重大投資，由於內房行業面臨流動資金的問題，股價今年大幅下跌。

華人置業指，核心業務仍持審慎樂觀態度，但鑒於自6月底以來財務狀況出現重大不利變動，集團前景並不明朗且舉步維艱，或對股價產生不利影響。華人置業指，私有化可以讓股東退出公司投資悉數換取現金，同時毋須承受任何流動性不足及結算風險。

對買家一方，集團業務若成為私人擁有，將可更靈活地制定及實行其長遠業務策略或尋求其他商機，而毋須專注於短期市場反應或因作為聯交所上市公司而受到的監管限制及合規責任。

近期減持恒大料蝕34.50億元 仍持有4.39%

公告提到，華置自8月底起出售約2.78億股恒大股份，預期今個財年其他全面收益將會錄得已變現虧損約34.5億元。

華置指，集團仍持有4.39%恒大股份，上個財年的賬面值為86.77億元，假設華置以恒大在9月30日收市價每股 2.95 元盡沽手上持股，連同早前減持行動，估計今個財年其他全面收益將錄已變現虧損約104.08億元。

華置於2014年股價到達高峰，曾升到31.7元，市值達593億元，目前股價僅2.9元，市值55億元。

（第二版加入「甘比」陳凱韻回應）

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