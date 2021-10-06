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【90後財務自由人@iM網欄】到財務自由的生意哲學 如何做到30歲前財務自由？

名人薈萃 21:36 2021/10/06

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不少網友會問，怎樣做到30歲之前財務自由。老實說，筆者做生意主動收入功勞佔了七成，投資佔另外三成。沒有比較高的主動收入，單靠投資是很難做到財務自由的。今次專欄希望分享一下成功幫助筆者30歲前做到財務自由的生意哲學。

為各企業遙距請人

過去曾經創辦5個成功生意項目，共通點是相關的產品或服務都是自己需要的。例如，今年年頭發現公司很多員工也在家工作，效率與在辦公室沒有太大分別，於是我們嘗試在印度及馬來西亞請遙距員工。由於當地生活水平遠比香港低，我們可以用三分之一的工資請到同樣工作能力員工，成功為公司節省很多人力成本。相信其他公司也會有這個需要，因此開辦了一個新業務為各大中小企聘請遙距員工。

又例如，筆者2014年已經開始意識到投資的重要性，亦體會到投資是一門博學精心的學問，因此到2020年自己經驗較多的時候，便開始公開分享投資知識。筆者相信，每一項成功的生意核心都是為顧客解決問題，因此很多時間，機會都來自觀察自己或者身邊人的需要。

低風險獲最大利潤

與投資股票一樣，筆者另一個生意哲學，是要做到不對稱風險回報，在最有限的風險情況下，獲取最大的潛在利潤。香港很多企業捱不住都是因為交不起一線地段的租金。因此，筆者從來不會創辦需要做地舖的生意，原因是成本及風險太高。事實上，大部份生意都是網上進行，而且是差不多零成本的，就算失敗，風險都十分有限。不少人以為生意成功一定要冒很大的風險，事實並不如此。例如，當年李察·布蘭遜（Richard Branson）創辦維珍航空的時候，多番努力之下，成功說服波音承諾，若果維珍航空在一年後業務不順利，可以免費退回飛機，大大降低了維珍航空的創業風險。

筆者有幾位中學同學也創業，發現我們其中一個共通點，是在學時期都比較反叛。筆者認為要成功創業，有一定程度的反叛是必須的，因為在競爭激烈下，生意成功往往是靠出奇制勝，而不是循規蹈矩。與讀書考試不一樣，做生意是看效果，而沒有標準答案或者對錯的。嘗試跟隨標準答案，只會創出一門平平無奇兼且失敗的生意。其中一本對我創業心態影響最深的書籍是《Differentiate or Die》，書中提到，做生意其中一個成功關鍵是要與眾不同，才能在消費者心目中留下深刻印象。但與眾不同與天馬行空又不是同一回事，過份天馬行空可能沒有市場需要，難逃失敗的命運。最好平衡點是解決一些市場現有的問題，但定位上與其他競爭者有明顯分別。例如，筆者第一門生意是一間專門補一個較為小眾化課程的補習社，當時市場上沒有同類型定位公司，因此成功殺出一條血路。

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：

90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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撰文 : Ryan（陳懷恩）

欄名 : 90後財務自由人

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