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【魷魚遊戲】有錢男同學模仿「拍畫片」 辦擲骰比賽可獲$500 網民：想排隊參加

理財智慧 09:00 2021/10/07

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Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》紅爆全球，連本港學生模仿劇中的情節，近日有本港男校學生在社交網站發文，指有一名有錢的男同學看完該劇後，在校內做了一件事…

在《魷魚遊戲》第一集，孔劉飾演的「西裝人」，在地鐵內與成奇勳玩「拍畫片」遊戲，贏了遊戲就可獲得10萬韓元（約＄655港元）獎金，輸了則被孔劉賞巴掌。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人 【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有人搞笑問下次是何時，他也想參加，亦有人認為這遊戲沒問題，更有人替那3位同學的父母感到驕傲，各嬴了＄500，「請問下次何時？想參加。」、「那3名同學父母表示：叻仔做到事情，父母我都想玩。」、「想排隊參加。」、「其實有甚麼問題，你情我願。」

同場加映：【iM Cafe】施政報告沙塵滾滾 本地基建又有得諗？

 

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責任編輯：陳頌潔

魷魚遊戲 Netflix

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