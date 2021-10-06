【施政報告2021】政府擬於流浮山興建地標性創科設施　學者建議需考慮人才配合問題　

▲ 政府新一份施政報告中提及，未來有意在流浮山建立規模可與數碼港媲美的創科設施。有本地學者認為，除了興建基礎設施之外，政府應要更加重視人才配合問題。（資料圖片）

特首林鄭月娥於今（6日）發表新一份《施政報告》 ，當中提及關於《北部都會區發展策略》發展計劃，並有意在流浮山建立規模可與數碼港媲美的創科設施。有學者就認為，該計劃對於推動本地創科及創業相關項目，未必產生太大幫助。

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中大創業專業應用教授周志偉認為，政府欲在流浮山興建新創科設施，對於推動創科生態圈的幫助不會太大。他續指，需要視乎創科設施的規模大小及實際用途，惟政府並未有公布更多細節內容，並質疑流浮山的地理位置，未必能吸引科研人員、專家教授等人才。

不過，中大創業研究中心及家族企業研究中心主任及中大商學院管理學系副教授院區玉輝就認為，政府有意在流浮山興建創科設施，此計劃整體方向良好，並指「早應該在10年前開始進行規劃」。他認為，政府選址在流浮山的位置正確，因該地對應深圳前海，具備獨特地理優勢。

要加速本地創科行業發展，必需要有足夠科技人才作配合。周志偉表示，現時本地大學進行不少科研項目，近10年政府在數碼港及科技園亦投入不少資金及設施，但最終實際的成效卻有限。他認為，除了興建基礎設施之外，政府應要更加重視人才配合問題，並積極在本地培訓推動創科項目商業化的人才。

區玉輝亦提及，政府在興建大型基礎建設時，仍會存在一些隱憂，例如需要考慮設施建成後的使用率，以及是否有足夠人才配合等問題。他認為，近年政府提出不少大型項目，例如河套區發展計劃，一般需要較長的發展年期。區玉輝建議，政府在落實相關大型規劃時，應要分層次、緩急先後去處理，不應開太多「空頭支票」。

另外，林鄭月娥提到，在《北部都會區發展策略》中建議洪水橋/厦村發展區為新界北現代服務業中心，同時亦將範圍擴大至流浮山。而相關創科設施要具規模，將會為北部都會區提供大量就業機會，以達致職住平衡。

記者：李寶如