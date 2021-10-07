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【一起酒過的日子@iM網欄】香檳區的達叔：Meunier

名人薈萃 10:29 2021/10/07

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正所謂鮮花都需要達叔嘅襯托。

 

有時如果沒有配角嘅支持，主角的演技再好都會感覺爭少少。

 

而一位出色嘅配角，首先要不介意一直只做配角，而且更懂得默默地為主角鋪路，必要時幫手 打圓場。

 

星爺身邊的達叔，從三叔到魔鬼筋肉人，再到黃金右腳，絕對是他最佳的配角，功力絕不可以少看。

 

其實香檳區都有一個達叔。

La Closerie

最近參加了一個香檳品酒會，主辦的是大家耳熟能詳的大香檳廠 Perrier Jouet。

 

四支香檳，從 blanc de blancs 飲到 2012 年 rosé。

 

中間夾了支 house blend。一般 house blend 都會用上香檳區的三大提子：Chardonnay、Pinot Noir 和Pinot Meunier。也正正是Perrier Jouet 釀 house blend 的成分。

 

世事好奇怪。明明就只有三種提子，但Pinot Meunier 偏偏就是不起眼，永遠被人遺忘的提子。

 

無它，往往兩個只能活一個。Meunier 但沒有Pinot Noir的名氣，就只會一直被遺忘。

 

連主持人也說 Chardonnay 給香檳酒 structure和一定的freshness。這個我理解為香檳的脊骨。而 Pinot Noir給香檳一種power 和醇酒的香味。我理解為香檳優美的線條。

 

最後，最不起眼的 Pinot Meunier 就成為 Chardonnay 和 Pinot Noir 的第三者。

 

主持人說它為香檳加上一點果香，主要職責是Chardonnay和Pinot Noir 的橋樑。大概是脊骨和線條中的血管吧。

 

聽完有點黯然。

 

那麼Pinot Meunier 不能釀成好酒嗎？

 

絕對可以。而做得最出色的可算是香檳區蘭斯山的 Jérôme Prévost。

 

Prévost的成名作是他的 Les Beguines，用上 100% Pinor Meunier。每年只出產大概6000 支，而且開始受藏家追捧，開一支少一支。

 

買到的話，要好好細味這支由「配角」擔正的香檳酒。絕對是高水準的演出。

作者_張天遠簡介：

前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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撰文 : 張天遠

欄名 : 一起酒過的日子

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