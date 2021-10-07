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【C家教路@iM網欄】電動車新勢力9 月數據有驚喜 大馬疫苗接種率或是生機

名人薈萃 09:30 2021/10/07

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傳統第四季是汽車行業的旺季，雖然行情仍受芯片短缺的影響，但電動車板塊9月的數據仍略有驚喜。國內新勢力蔚來 (NIO) 及小鵬汽車 (9868) 於 9月的汽車交付均錄得約一萬輛車，整體第3季度數字更超出管理層分別給予的 23,500 及22,500 輛的預期。

對於蔚來來說，9月能夠交付逾萬輛車並不容易。回顧9月初時，由於南京疫情爆發以及馬來西亞疫情影響芯片供應，蔚來8月的汽車交付僅得6,000輛以下，管理層因此下調了第3季度的交付指引。如今9月數據強勁反彈，並順利完成指引，可見銷售團隊的努力，以及5座SUV ES6及EC6的需求仍十分旺盛。而小鵬汽車的勢頭仍然強勁，第3季交付為25,666輛，是新勢力中交付最多的車企。其公司最新推出的P5百變舒適智能家轎將是下一個重要增長點，聽聞P5於9月中推出時24小時內已有逾6,000個訂單。而近月交付最強勢的理想汽車 (2015) 則因毫米波雷達芯片供應問題，管理層已於9月中下調交付指引，結果9 月數據回落至7,000輛，市場或會憂慮公司能否於本季度達到每月交付一萬輛車這個重要里程碑。

整體而言，從9月的數據可見，疫情及芯片的影響仍無阻新勢力的銷售，隨著馬來西亞接種率提升，以及確診數字繼續下降，相信當地芯片相關封裝及測試服務會陸續恢復，並於11月份的交付數據中反映。此前或可於特斯拉 (TSLA) 及其新勢力的第3季度業績會中感受行業的最新進展，因此筆者仍會耐心等待此板塊的復甦。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有理想汽車及特斯拉的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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