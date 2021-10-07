【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】西九FriendsWithYou裝置提早結束 改跑尖沙咀海濱再到全新東岸公園打卡去

差不多每隔兩三個月，維港兩岸就有新的海濱設施或新用地開放，講到近期最矚目，相信非位於炮台山屈臣道以西的東岸公園主題區（第一期），以及西九文化區的FriendsWithYou擺設莫屬，最近唔少跑友都特地以長跑練習，跑過這幾個地方打卡。然而，旅發局預計今個周末本港會受到強風影響，西九文化區FriendsWithYou擺設已於昨晚（10月6日）提早結束。雖然如此，要跑步打卡亦不愁無地方，我們可以先跑尖沙咀海濱，再跑到東岸公園去。

由尖沙咀天星碼頭跑至紅磡海濱來回，大約七公里多一點，跑完一個來回，不如先到太空館，欣賞FriendsWithYou帶來的「微笑菠蘿包」，展期由原先至10月14日，延長至10月31日。

▲ 太空館自1980年啟用以來，首次化身成「微笑菠蘿包」，令人會心微笑。

▲ 西九文化區藝術公園FriendsWithYou裝置得意可愛，吸引不少市民特地前往打卡，可惜已於10月6日晚提早結束。

接著可以跑往星光行對面、長期有鏡粉打卡的巨型廣告牌，Mirror多位巨星在過去幾個月不斷在此有廣告，星期六日例必迫爆，打個靚卡才上船吧！

▲ 位於天星碼頭旁的廣告牌剛剛又換上新裝，齊集12位Mirror成員，成為鏡粉打卡熱點。

去到碼頭，想跑長一點的可以坐船到中環，不然坐至灣仔碼頭亦可，兩者相差約兩公里左右。去到中環落船，沿海濱長廊就可以經過會展及灣仔碼頭，再經過鴻興道及香港遊艇會繞過紅磡海底隧道入口，以及沿銅鑼灣避風塘一帶繼續向前，很快就會跑到銅鑼灣消防局，過多兩個街口即跑至屈臣道，轉左向海邊跑即抵東岸公園入口。

▲ 跑到銅鑼灣消防局，東岸公園近在咫尺。

▲ 跑到這條屈臣道，轉左直去到尾就是東岸公園了。

東岸公園為維港提供長約360米的海濱長廊，主題區的入口位於中環灣仔繞道行車天橋下，設有第一條於維港內正式向公眾開放的防波堤。防波堤長約100米，兩邊沒有欄杆，在防波堤末端可近乎360度飽覽維港景色，身處當中猶如搭渡輪一樣，伴隨無敵海風，十分舒服。

▲ 圖為東岸公園內、香港首條於維港內向公眾開放的防波堤，市民可坐於特色座椅欣賞維港景色。

另外，場地亦展出首個以維港為主題的大型字型藝術裝置。發展局和海濱事務委員會於去年舉辦「維多利亞港」字型藝術裝置設計比賽。由黃鋈暉和林熹敏設計的優勝作品「香港之光」在東岸公園內展出。裝置透過五光十色的字體、香港各區的中文名字及網格設計展現維港的朝氣，字體採用的空心設計，大眾可以走進入品之中，晚上加上裝置的燈光，顯得耀眼奪目。就算不是跑步前往，東岸公園距離炮台山港鐵站僅約七分鐘步程，乘坐港鐵去亦十分方便。

▲ 東岸公園內維港字型藝術裝置—香港之光，在晚上五光十色，十分搶眼。（圖片來源：發展局網站）

▲ 由炮台山港鐵站前往東岸公園，步程只需七分鐘。（圖片來源：發展局網站）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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