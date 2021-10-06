【大行點睇】內房行業評級中性 大和首選龍湖潤地

大和發表報告，指內房9月合約銷售額按年跌近三成，預計部分內房未能達到全年銷售目標，其中中國恒大 （03333） 、金科股份（深：0000656）、富力地產 （02777） 及時代中國 （01233） 等銷售進度較慢。

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不過，大和指具備防守性及財政穩健的企業，包括龍湖集團 （00960） 及華潤置地 （01109） 都具投資價值，兩者均給予買入評級。該行補充指，雖然現時內房估值吸引，但除非恒大流動性問題得到解決，或政府放寬房地產信貸，否則預計內房股將保持區間波動。

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