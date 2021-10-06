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【跟錢家學理財@iM網欄】可能有提取的手續費？留意「提早出糧」產品細節

名人薈萃 21:34 2021/10/06

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對不少打工仔來說，辛苦捱一個月先等到出糧，如果可以提早幾日收到人工，當然是好事！雖然老闆不會提早出糧，但最近有虛擬銀行推出創新的「提早出糧產品」。

免息循環貸款

有關產品其實是一個7天免息的循環貸款，銀行在客戶出糧前7天，向他借出薪金金額，客戶需於7天之內歸還，否則便開始計息。原理與信用卡相似，信用卡簽帳後設有免息還款期，按時清還就不用付息，一旦過了免息期，便逐日計息。

世上沒有免費午餐，提早出糧產品也不例外，除了過期還款要繳付利息外，還可能有每次提取的手續費。消費者在申請相關貸款前，應清楚了解產品的特性及條款，特別是利率及費用。

小心提早出糧變負債

如果你剛好在出糧前有很多支出，例如交租，提早出糧也許方便你管理開支。但是，對於月光族或長期糧尾的人，實際作用可能不大，因為你每月的收入和支出不會因為提早幾日收到薪金而改變。反而若未能準時還款的話，提早出糧分分鐘變成新的債務，尤其要留意循環貸款沒有固期還款期及還款金額，變相令借貸人更容易累積及拖延還債務，情況就像拖欠卡數一樣。

所以，最重要都是做好財務管理，量入為出。大家可以使用投委會「收支管家流動應用程式」，只需要安裝在智能電話上，就可以輕鬆地制定每月預算及記錄收支，了解及改善自己的理財習慣。

 

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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