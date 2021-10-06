【施政報告2021】林鄭月娥：北部都會區預算未計過　香港沒有做過一次土地開發是蝕本

▲ 林鄭月娥：北部都會區預算未計過 香港沒有做過一次土地開發是蝕本

行政長官林鄭月娥在今屆任期內最後一份施政報告已經出爐。《施政報告2021》當中提及多項措施，其中，外界最為關注北部都會區計劃，林鄭月娥出席電視論壇節目時表示，未有計過需要多少預算，僅稱「這盤生意是做得過，是賺錢生意」，「香港沒有做過一次土地開發工作是蝕本」，若果沒有足夠資金，政府可發債，亦有利壯大債市。北部都會區要完成或要20年時間，任何一屆政府都應依照該軌跡進行。

政府研究鼓勵市民將強積金轉年金，特首指，原意是令退休人士更有保障，公共年金好處為收取固定金額至百年歸老，又稱之前花了不少心力說服金管局。她又指，「如果市民不支持，點會撼頭埋牆去做」。

至於人手問題，林鄭月娥指，香港人手面對樽頸，人力有不同層次，現時中層技術人員最缺乏，除了給予配額科企公司請外地人，會在學校推行應用學科。

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林鄭月娥將於周三晚上7時出席電視論壇節目回應提問。以下為文字直播：

【19：59】問及23條立法，特首指，有些問題是原則性，不可按市民是否滿意，做四年行長官後有新看法，就是大事大非不能妥協。

【19：55】特首表示，重組政府為有利特政長官推行，不能配一個政府架構去未知的政綱，只能做詳細計劃，交託予下一屆人選決定是否接受或修定。已公布政策是面向全社會，任何不可輕易推翻過去的政策，但自己就推翻了郊野公園起屋。

【19：50】問及香港人是否與特首同行，林鄭表示，同行是雙方，四年多努力從政策及施政都從市民著想，但一國兩制及香港憲制不能妥協，若要違反國家安全，只能分道揚鑣。她又指，已在政府工作40多年，如果太看民望及做民望工程，不太符合她的風格，每日只能問心無愧。

至於特首曾說不放棄年輕人，她又說，要依法辦事，也曾努力過，曾在去年的施政報告可用警司警戒，但留意到個案不多。

【19：46】特首指，房屋問題不是一屆政府做出來，也不是一屆政府可解決，現時劏房環境惡劣，將小朋友無辦法在劏房環境學習變成一個政策，故發展過渡性房屋，因部分土地只可用5至7年，現時發展過渡性房屋1.5萬達標，現朝向2萬個。

【19：42】香港人手面對樽頸，人力不同層次，現時中層技術人員最缺乏，要大量培訓技術人員，除了給予配額科企公司請外地人，會在學校推行應用學科，培訓進入職場的技術人員。

【19：39】問及移民，施政報告可否留住人才，特首指，這是一個選擇，施政報告勾劃未來愈來愈好，作為中國人，在一國兩制生活，若見到香港有前景，不會捨得出走。

【19：34】問及鼓勵將強積金轉為年金，特首指，原意是令退休更有保障，公共年金好處為有固定金額收取至百年歸老，給不懂或不想投資人士，又稱花了心力說服金管局。她指，措施不是強制性，只是選擇，往後會再就年金安排作商討。她強調，「如果市民不支持，點會撼頭埋牆去做」。

【19：30】特首指，「這盤生意是做得過，是賺錢生意」，開拓土地一定賺錢，不用擔心戶口不夠錢，不夠錢可發債，政府發債可壯大債市。重點是要留意有一盤生意，除了金綫上有得益，可提供更大的就業機會及住房，任何政府應擁抱這盤生意。她又指，未計過用幾錢，因是遠景發展，暫時難計得準，例如鐵路，鐵路發展無用過庫房，主要是用土地支撑建設。

【19：25】問及可否在2049年告別劏房，她指是個人選擇，概念籠統，分隔房間無問題，後生仔鍾意有私隱就住，百萬單位可應付市民需求，最遲2047年會完全推出，甚至可更快，過百萬位為低估數目，未計私人發展商拿出來的，全為政府主導，隨精簡程序，祖堂問題解決，釋放土地會更多，可解決居住環境惡劣。為何多做土地開發，因市民要住得更大，住得更好。假設每人居住面積增10%，2030+將公布香港差3000公頃土地，但已全找齊。

【19：19】特首指，「香港沒有做過一次土地開發工作是蝕本」，不要以為只用了錢收購漁塘，填海，每一毫是為香港建設，香港曾發政府債券，特別是綠債，北部都會區多是綠色項目，希望做到零碳低碳，可發債支持前期投入，一有地出，就會賺錢。未計過是否需要一萬億。她又指，政府人性化，新思維已出現，故收地順利，人性化出現在賠償機制，另先起安置屋區，故少反對。

【19：17】特首指，土地發展為長時間，不希望好似古洞的發展速度，現時政治生態改變，可改善發展速度，若社會需要，相信下屆政府都會努力推行。她希望環評可重新審視，收地手段為積極進取的做法。

【19：13】問及香港未來人口，特首指，現時出生率為新低，香港人口結構不容易，但可吸納人才，減慢人口老年化。

【19：07】會否連任完成規劃，特首指，北部都會區要完成或要20年時間，任何一屆政府都應依照該軌跡進行，也不擔心其他繼任人會偏離。北部都會區因近深圳及前海，前海125平方公里等如一個半香港島，加上定位為現代服務業的商業樞紐，10年前定位已面向深港服務業，而且近月樓台先得魚，兩個站到前海，成發展契機，即使對位於核心商業區的專業服務有大的吸引力。

【19：03】問及北部都會區，與前海方案是否一脈相承，林鄭月娥表示，並非時候湊巧，國家級及區域性措施為香港帶來多機遇，最終目的是融入國家發展大局，並要運用好一國兩制的優勢。

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