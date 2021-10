【Mosaic慢慢砌@iM網欄】「萬象森列，融通內攝」 筲箕灣的馬賽克

儘管非常喜歡港鐵的馬賽克壁畫,但在做記者時,印象中有機會採訪其馬賽克壁畫,只有唯一的一次,那就是在筲箕灣港鐵站A出囗附近的。

這幅由藝術家成瑞嫻創作的《橘黃花界》,被放大三倍於原作砌成高2.75米闊6米的巨型馬賽克壁畫,在平民化又人來人往的筲箕灣站,顯得格外華麗奪目,這完成品對她來說是個驚喜 。

成瑞嫻(Emily Cheng) 是美國華裔藝術家,常以英語表達,她希望自己的作品能喚發觀看者的想像力,將忙碌的心境拋開,多點聯想。「Imagination is so wonderful! 」作品中間是一個大大的圓形曼陀羅,表達宇宙「萬象森列,融通內攝」的意境。「The center of the circle, the center of us」是成瑞嫻的思考,希望畫的中心與人的思想中心連繫互通,平靜情緒又或者活躍心態。

環繞曼陀羅有好多花卉,是参考自世界各地,有中國的荷花,有印度、巴基斯坦的奇花異草,有些是繡花、陶瓷上的花卉圖案,用藤蔓連接起來,寓意多元文化的滙聚。這不僅是一種自我心靈的啟迪,也是對世界萬物的冥想與互聯(Meditation & Interconection),從而發現更多美好。

曼陀羅其實也是馬賽克藝術家經常創作的題材,因為在一個圓之中能發揮其千變萬化的圖像與色彩,我曾為一張椅子砌馬賽克時,也是曼陀羅形式,感覺坐在椅子上思維如萬花筒般曼妙唯美。

說回成瑞嫻的畫,在曼陀羅左右各有一個圓圈,左邊的圈內主題是菊花,右邊則是蝙蝠。原來她通過谷歌地圖網上遊,在筲箕灣站周圍搜尋各地景點,發覺附近歷史悠久的天后廟及譚公廟,外牆的裝飾圖案不少是菊花與蝙蝠,在道教中也寓意吉祥。她認為這些題材能增加當地居民的親切感,也是對傳統與歷史的敬意。

港鐵為成瑞嫻的作品砌成馬賽克壁畫,花了八萬塊八十種色彩的磚粒。有時候蠻好奇的,他們是怎樣數到這八萬塊的?儘管面積的尺寸可以計算鋪上去的磚粒,但過程中損耗的磚粒相信好多好多,這真不容易計算。

港鐵真的好厲害,由一組專職團隊負責,過程約兩個月。有機會的話,真的好想去参觀一下他們製作的過程呢。



作者_洪捷簡介: 女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會(AIMC )會員,2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

更多Mosaic慢慢砌@洪捷的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!