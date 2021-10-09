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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】「萬象森列，融通內攝」 筲箕灣的馬賽克

名人薈萃 12:00 2021/10/09

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儘管非常喜歡港鐵的馬賽克壁畫，但在做記者時，印象中有機會採訪其馬賽克壁畫，只有唯一的一次，那就是在筲箕灣港鐵站A出囗附近的。
這幅由藝術家成瑞嫻創作的《橘黃花界》，被放大三倍於原作砌成高2.75米闊6米的巨型馬賽克壁畫，在平民化又人來人往的筲箕灣站，顯得格外華麗奪目，這完成品對她來說是個驚喜 。
成瑞嫻（Emily Cheng) 是美國華裔藝術家，常以英語表達，她希望自己的作品能喚發觀看者的想像力，將忙碌的心境拋開，多點聯想。「Imagination is so wonderful! 」作品中間是一個大大的圓形曼陀羅，表達宇宙「萬象森列，融通內攝」的意境。「The center of the circle, the center of us」是成瑞嫻的思考，希望畫的中心與人的思想中心連繫互通，平靜情緒又或者活躍心態。
環繞曼陀羅有好多花卉，是参考自世界各地，有中國的荷花，有印度、巴基斯坦的奇花異草，有些是繡花、陶瓷上的花卉圖案，用藤蔓連接起來，寓意多元文化的滙聚。這不僅是一種自我心靈的啟迪，也是對世界萬物的冥想與互聯（Meditation & Interconection），從而發現更多美好。
曼陀羅其實也是馬賽克藝術家經常創作的題材，因為在一個圓之中能發揮其千變萬化的圖像與色彩，我曾為一張椅子砌馬賽克時，也是曼陀羅形式，感覺坐在椅子上思維如萬花筒般曼妙唯美。
說回成瑞嫻的畫，在曼陀羅左右各有一個圓圈，左邊的圈內主題是菊花，右邊則是蝙蝠。原來她通過谷歌地圖網上遊，在筲箕灣站周圍搜尋各地景點，發覺附近歷史悠久的天后廟及譚公廟，外牆的裝飾圖案不少是菊花與蝙蝠，在道教中也寓意吉祥。她認為這些題材能增加當地居民的親切感，也是對傳統與歷史的敬意。
港鐵為成瑞嫻的作品砌成馬賽克壁畫，花了八萬塊八十種色彩的磚粒。有時候蠻好奇的，他們是怎樣數到這八萬塊的？儘管面積的尺寸可以計算鋪上去的磚粒，但過程中損耗的磚粒相信好多好多，這真不容易計算。
港鐵真的好厲害，由一組專職團隊負責，過程約兩個月。有機會的話，真的好想去参觀一下他們製作的過程呢。
 

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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